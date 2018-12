Altria da un giro y compra 35% de Juul

Alistair Gray y Mamta Badkar

Altria causó sorpresa ayer en Wall Street, pues el grupo tabacalero que cotiza en Nueva York y que fabrica la marca Marlboro desembolsó 13 mil millones de dólares por una participación en Juul, la compañía de cigarrillos electrónicos, con una valoración “inusualmente alta”.



Los mil 500 empleados de Juul compartirán un fondo de bonificación de 2 mil mdd como resultado del acuerdo, pero Altria va a recortar una cantidad no especificada de puestos de trabajo en su propia fuerza laboral para ahorrar 600 millones de dólares en gastos y compensar parte de la deuda que asume para financiar el acuerdo.



Si bien el razonamiento estratégico fue bien recibido —en Occidente las ventas de cigarrillos tradicionales se encuentran en un declive terminal y más consumidores adoptan nuevas tecnologías para ayudarles a dejar de fumar— varios analistas cuestionaron el precio y los términos.



Howard Willard, director ejecutivo de Altria, presentó el argumento para la alianza como una forma de protección el futuro a largo plazo de la compañía.



“Desde hace mucho hemos dicho que proporcionar a los fumadores adultos productos superiores y satisfactorios con el potencial de reducir el daño es la mejor manera de lograr una reducción en lo perjudicial del tabaco”, dijo Willard. “A través de Juul, realizamos la mayor inversión en nuestra historia para lograr ese objetivo”.



Altria le dará a Juul espacio en los anaqueles junto a sus cigarros inflamables, aunque los productos con sabor solamente estarán disponibles por medio de Juul.com. También le ofrecerá a Juul su experiencia en logística y distribución.



El acuerdo, que le da una valoración a Juul de 38 mil millones de dólares y que la convierte en una de las empresas privadas más valiosas del mundo, se completó el mismo día en el que se anunció, aunque todavía tiene que recibir la aprobación de los reguladores antimonopolio. Las acciones de Altria registraron un descenso de 2.7 por ciento en las primeras operaciones de la tarde en Nueva York, una caída de más del doble de la del mercado general.



La valoración fue “inusualmente alta”, dijo Christopher Growe, analista de Stifel. “El precio que se pagó neutraliza la mayor parte del posible beneficio futuro —si es que lo hay— por sumar a Juul”.



Esperaba una valoración por debajo incluso del precio de 16 mil millones de dólares que recibió Juul en una recaudación de fondos este verano.



PESE A LA REGULACIÓN



Altria realiza la inversión a pesar de la ofensiva regulatoria contra los cigarros electrónicos con sabor, a los que se responsabiliza de que una nueva generación que se vuelve adicta a la nicotina.



Scott Gottlieb, el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés), toma medidas para lidiar con lo que llamó una “epidemia” en los niveles de vapeo en alumnos de preparatoria. Para cumplir, Juul, cuya rápida expansión la puso en el centro de la atención del regulador, retiró las versiones de sabores de sus productos de más de 90 mil tiendas minoristas.



Nik Oliver, analista de UBS, dijo que le “sorprendió la valoración a la luz del aumento en el nivel de escrutinio regulatorio que hay sobre Juul”.



Altria estará sujeta a un acuerdo de espera (standstill) que le impide a la compañía aumentar su participación más allá de 35 por ciento o que venda acciones de Juul durante seis años a partir del cierre del acuerdo.



“Al tener en cuenta el sólido desempeño del negocio y su aumento esperado, sentimos que incluso sin una vía para controlar esto fue un acuerdo atractivo para nosotros”, dijo Willard.



La asociación recibió las críticas de los activistas contra la nicotina. Kevin Burns, director ejecutivo de Juul, dijo que entendía el “escepticismo que viene con la afiliación y la asociación con la empresa tabacalera más grande de los EU. También éramos escépticos”.



Sin embargo, agregó: “En el transcurso de los últimos meses nos convencieron las acciones, no las palabras, de que, de hecho, esta asociación podría ayudar a acelerar nuestro éxito para que los fumadores adultos cambien” de productos inflamables a cigarrillos electrónicos.



Altria no dijo cuántos empleos corren peligro en virtud de su plan interno de reducción de costos, el cual tiene el objetivo de generar ahorros anualizados alrededor de 500 a 600 millones de dólares para finales de 2019. Dijo que “se determina sobre el proceso”.



La última inversión que realizó el grupo fuera de los productos tradicionales de tabaco se produce solo dos semanas después de que Altria compró una participación de 1 mil 800 millones de dólares en Cronos, la compañía canadiense de marihuana.



Altria financió el acuerdo de Juul a través de un instrumento de crédito a plazo de 14 mil 600 mdd que organizó JPMorgan, de los cuales mil 800 millones de dólares podrían utilizarse para inversiones en Cronos.



Perella Weinberg Partners y JPMorgan Securities fueron los asesores financieros de Altria. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como los asesores legales.



Goldman Sachs actuó como asesor financiero de Juul, mientras que Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton proporcionaron la asesoría legal.



CLAVES



MENOS HUMO

Los fumadores de tabaco tradicional cayeron del 20.9 por ciento de la población de Estados Unidos en 2005 al 15.5 por ciento (unos 38 millones) en 2015.



EN LA ESCUELA

El número de estudiantes de instituto que usan cigarrillos electrónicos aumentó en el último año un 78 por ciento hasta los 3.05 millones, un 20.8 por ciento.



“EPIDÉMICO”

La FDA alertó en septiembre pasado de que el consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes había alcanzado “una proporción epidémica”.



LAS MEDIDAS

La FDA propuso prohibir la venta de los cigarros de mentol y limitar la de e-cigarettes de sabores ante un alarmante incremento de su consumo entre los jóvenes de entre 11 y 18 años.



“ACCIÓN AGRESIVA”

El martes pasado la autoridad sanitaria estadunidense, Jerome Adams pidió una acción “agresiva” contra los cigarrillos electrónicos por considerarlos nocivos.



VETAR EL USO

Adams instó a padres, médicos y docentes a que adopten medidas como prohibir la inhalación de vapor en lugares cerrados.