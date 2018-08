Acciones de Bayer, en su peor nivel en 5 años por revés legal

Tobias Buck y Camilla Hodgson

El precio de las acciones de Bayer cayó a su nivel más bajo en cinco años, después de que el grupo alemán de productos farmacéuticos y químicos recibió un golpe por otro revés legal en Estados Unidos relacionado con el herbicida ampliamente utilizado Roundup de Monsanto.



La Corte Suprema de California se negó a escuchar la apelación de Monsanto para que se eliminara de la lista oficial de sustancias cancerígenas el químico principal del producto, que pasará a ser parte de la cartera de Bayer después de la adquisición de Monsanto por 62 mil 500 millones de dólares.



La decisión llegó unos días después de un fallo separado del tribunal de California que le otorgó 289 mdd en daños a un encargado de las áreas verdes de una escuela con cáncer terminal. El jurado concluyó que sus enfermedades fueron el resultado directo de su exposición a Roundup y RangerPro, dos herbicidas de Monsanto que incluyen el glifosato químico.



Las acciones de Bayer registraron una caída de más de 6 por ciento para cotizar en 76 euros en las operaciones de la tarde del jueves, en medio de una mayor preocupación de los inversionistas por la exposición del grupo a los riesgos legales del glifosato. Los analistas señalan que hay hasta 5 mil casos en espera de juicio en Estados Unidos, que en general presentan las mismas acusaciones que el caso del encargado de las áreas verdes de California.



Las acciones perdieron casi 19 por ciento de su valor desde el primer veredicto de California que se emitió el viernes pasado. Las pérdidas de Bayer afectaron a los inversionistas, entre ellos Greenlight Capital de David Einhorn, el fondo de cobertura en problemas que en una reciente carta de inversión declaró que la compañía era una de las posiciones más importantes de la empresa.



“El riesgo de un litigio por el glifosato es probable que se mantenga como una amenaza” para Bayer, dijo Ian Hilliker, analista de Jefferies. “Hasta que veamos algunos resultados iniciales del proceso de apelaciones y otros primeros casos, la incertidumbre que se creó por el fallo inicial de daños probablemente ahora actúe como una importante amenaza para las acciones”.



La decisión judicial del miércoles se produjo después de que Monsanto demandó a una división de la Agencia de Protección Ambiental de California por su decisión de agregar el glifosato a su lista de sustancias químicas peligrosas. Sin embargo, un juzgado de primera instancia de California el año pasado dictaminó contra Monsanto.



Después el grupo apeló contra la decisión del tribunal inferior de ponerse de lado de California. Argumentó que el fallo inicial no debió basarse en los hallazgos de 2015 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de que el glifosato era un “probable” carcinógeno. El Tribunal de Apelaciones de California rechazó en abril el argumento de Monsanto y confirmó la decisión del tribunal de primera instancia. Monsanto más tarde presentó una apelación ante la Corte Suprema de California, pero el miércoles los jueces se negaron a escuchar el caso. El juez Ming Chin consideró que la petición para la apelación debería haber sido otorgada, de acuerdo con el expediente del tribunal.



Bayer dijo: “Nos decepciona que la Corte Suprema de California se negara a revisar la decisión de California de incluir al glifosato en la Proposición 65 (También conocida como la Ley de Agua Potable Segura y Sustancias Tóxicas de 1986). No existe una base científica para que se incluya en la lista. Contradice 40 años de ciencia y las conclusiones de los organismos reguladores de todo el mundo.



Las conclusiones de los reguladores de todo el mundo confirman que el glifosato es seguro cuando se usa adecuadamente y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, y que el herbicida no causa cáncer.



“La lista requiere intervención y corrección judicial. Estamos evaluando nuestras opciones para emprender acciones legales adicionales”, dijo.



En un comunicado por separado, Bayer dijo que ya completó las ventas que exigieron los reguladores antimonopolio a cambio de la aprobación del acuerdo con Monsanto. Como resultado, ahora puede iniciar el proceso formal de integración de las operaciones del grupo estadunidense. También significa que Bayer ahora va a estar más involucrado en la batalla legal en torno al glifosato.



El grupo alemán dijo: “Bayer no tuvo acceso a una información interna detallada de Monsanto. Bajo estas condiciones, no se le permitió a Bayer influir en asuntos relacionados con los negocios de Monsanto, y su capacidad para comentar activamente en detalle sobre ellos fue muy limitada. Sin embargo, Bayer también adquiere la capacidad de participar activamente en los esfuerzos de defensa en las pruebas del glifosato y en cualquier otra disputa legal”.



Bayer reiteró que creía que la decisión del jurado de la semana pasada “va contra el peso de la evidencia científica, de las décadas de experiencia en el mundo real y de las conclusiones de reguladores de todo el mundo que confirman que el glifosato es seguro y no causa linfoma no Hodgkin”.



Información adicional de Lindsay Fortado.