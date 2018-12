Ficrea, el fraude que cambió la vida de miles de personas

Miriam Ramírez

Como miles de personas, el señor Víctor Manuel Martínez fue atraído por la rimbombante publicidad de Ficrea, la cual incluía comerciales de televisión y promoción con figuras públicas como actores o deportistas, quienes destacaban los altos rendimientos que ofrecía la sociedad financiera popular (Sofipo). Sin embargo, nunca imaginó que al depositar sus ahorros de más de 40 años de trabajo en una sucursal ubicada dentro de una entonces Comercial Mexicana en Cuautitlán, desparecerían como por arte de magia.



Este 19 de diciembre se cumplen cuatro año desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la revocación para operar a Ficrea luego de que encontró un fraude por más de 6 mil millones de dólares, con lo que comenzó el calvario de aproximadamente 6 mil 800 personas, muchas de ellas de la tercera edad, las cuales había invertido incluso, su jubilación.



“Creo que en 80 por ciento de las sucursales de Comercial Mexicana existía un Ficrea; dentro, me abordaron y me hicieron conocer algunos de sus planes. Incluso en la televisión se anunciaba un buen rendimiento, anuncios que se transmitían cotidianamente", cuenta el señor Martínez sobre la manera como lo convencieron de confiarles su dinero.



Fue en 2013 cuando Martínez acudió a dicha oficina de Ficrea, la cual operaba con entre cinco y seis personas, y en donde se le ofreció un plan flexible: ahorrar y al mismo tiempo tener liquidez, así como los envíos de su estado de cuenta vía mail mensualmente y lo beneficios del interés que recibía.



El ahorrador asegura que investigó sobre esta entidad financiera y encontró que se posicionaba como la segunda de este tipo con el mayor número de clientes; además, la información de internet arrojaba que era una financiera confiable.



“Realicé una serie de depósitos conforme iba teniendo confianza, y puedo decir que en realidad, en el contrato que tuve con ellos no tuve problema, incluso vecinos y conocidos que tenían también ahorros en esa financiera me daban buenas referencias", indicó.



Hoy, Martínez forma parte de las 6 mil 800 personas defraudadas por esta entidad financiera, cuyo monto asciende a alrededor de 6 mil millones de pesos; algunos se encuentran en el proceso del concurso mercantil para recuperar parte de su dinero, en tanto, otro grupo pequeño continua en un proceso de demanda.



Explota la bomba





El 7 de noviembre de 2014, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores aprobó la suspensión parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales de Ficrea.

“Por ahí de las 7 o 8 de la noche anunciaron por televisión que había sido intervenida gerencialmente. Fue una sorpresa para mí y para muchos ahorradores que se enteraron más tarde. Esa noche no dormí y las siguientes tampoco", recuerda Martínez.

Tras esta noticia, habló con su ejecutiva de cuenta, quien le respondió que no tenía por qué preocuparse, pues solo era una llamada de atención; no obstante, recuerda que su nerviosismo la delató.

El sábado 8 de noviembre acudió a las oficinas que estaban cerradas y ya mostraba un letrero sobre la intervención por parte de la CNBV.

El organismo regulador argumentó que encontró una triangulación de recursos entre empresas de un mismo dueño, Rafael Olvera Amezcua, quien se fugó del país con una cantidad millonaria de miles de ahorradores.

Ficrea fue fundada en 2006 por Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño también de empresas Leadman Trade y Baus & Jackam; en agosto de 2008 obtuvo la autorización de la CNBV para operar como Sofipo; sin embargo, fue a partir de 2011 cuando su crecimiento exponencial comenzó.

Tras la revocación, en diciembre 2015 se hizo público el concurso mercantil al que se sometió la entidad financiera debido al incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones; no obstante, dicho proceso no impidió que los ahorradores vieran otras opciones para la recuperación total de sus recursos como la demanda por daño patrimonial en contra del Estado, la cual no ha dado los frutos deseados.

Para Edward Martín Regalado, abogado del despacho Regalado & Galindo Abogados, que representa a 60 ahorradores de los 6 mil 800 defraudados, es lamentable que solo 5 por ciento de los afectados tenga aún la posibilidad de recuperar su patrimonio a través de la demanda contra el Estado y que el concurso mercantil esté “empantanado”.

Indicó que la demanda que sostienen sus representados es por un total de 100 millones de pesos, pues en promedio la inmensa mayoría de los ahorradores invirtió entre uno y dos millones de pesos.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Colegiado en materia Administrativa contra Estado Mexicano y responsabiliza a la CNBV por no haber actuado pese a tener elementos para hacerlo, se prevé que en marzo del próximo año se analice el caso.

“Después de un viacrucis de cuatro años desde la intervención gerencial de Ficrea, las demandas contra el Estado se encuentran en un momento crucial”, dijo.

En el marco del concurso mercantil, según los informes presentados por el actual síndico Javier Navarro-Velazco, solo se han liberado cuatro pagos, el último en marzo de 2018, que representan alrededor del 18 por ciento de la deuda a los ahorradores.

El señor Martínez sostuvo que para cualquiera que ha ahorrado durante 40 años para tener un fondo de retiro sin tener que depender del gobierno además de los planes, sueños y esperanzas de poder descansar con la familia y vivir de ese esfuerzo, es un impacto muy grande que esos fondos se pierdan de un día para otro.