Fibra Uno invertirá 37 mil mdp en proyectos

Ciudad de México

El primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México, Fibra Uno (Funo), invertirá 37 mil millones de pesos este año, de los cuales 70 por cierto estarán destinados a adquisiciones de inmuebles estabilizados y 30 por ciento a desarrollo, anunció su director general adjunto, Gonzalo Robina.

En conferencia de prensa, sostuvo que cuentan con entre 6 y 7 proyectos en desarrollo, de los cuales uno de los más relevantes está sobre avenida Insurgentes y será de usos mixtos.

Otro de los proyectos es Frimax, naves industriales ubicadas en la zona de Tepotzotlán, con 350 mil metros cuadrados, así como Portal Satélite.

En tanto, los proyectos que están por concluir este año son Centrum Park, con más de 100 mil metros cuadrados de oficinas, y Torre Cuarzo, del cual ya se rentaron los primeros 25 mil metros cuadrados de oficinas y que se estarán ocupando para abril.

"Hoy de lo que tenemos en proceso -sin contar Mithika- activos por aproximadamente 22 mil millones de pesos en desarrollo, de los cuales ya se invirtieron 18 mil millones, que no producen porque aún no están rentados pero van a empezar a producir flujo durante este 2018", refirió.

Destacó que el próximo presidente de México, independientemente de la corriente política, debe tener apertura para dar estabilidad y atracción de inversión al país.

"Lo que necesitamos es estabilidad, cualquiera de los tres candidatos siempre y cuando sea legitima la elección, y no haya alboroto, tenemos la capacidad de adaptarnos, y la contienda terminará siendo de dos y no de tres, aunque sobre quién saldrá no lo sé", indicó.





CPR