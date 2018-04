Festivales musicales dejan derrama de hasta 600 mdp

Monterrey

El negocio de los festivales musicales en Monterrey habría dejado una derrama económica estimada superior a los 613 millones de pesos tan solo el año pasado, de acuerdo con cifras de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur).

La información proporcionada por el organismo detalla que existen más de 10 festivales musicales de gran importancia en cuanto a derrama económica, ocupación hotelera y llegada de turistas hospedados en la entidad actualmente.

Estos son: Pa'l Norte, Machaca Fest, WishOutdoor, Festival de la Cerveza, Cabuland, Hellow Festival, Mother of All, Live Out, Northside y Elusion. En total, estos 10 dejaron una derrama económica estimada por Codetur por 613 millones de pesos, tan solo en el 2017.

Y de estos, el más importante en cuanto a derrama, ocupación hotelera y llegada de turistas es Pa'l Norte (que este año se llevará a cabo este fin de semana, el 20 y 21 de abril, y el año pasado se llevó a cabo el 31 de marzo y 1 de abril). Sus indicadores económicos están muy por encima de cualquiera de los otros festivales.

En total, en el 2017 dejó una derrama económica por 138 millones de pesos, la llegada de 24 mil 259 turistas hospedados y 90 por ciento de ocupación hotelera.

El segundo en importancia por derrama económica es el Festival de la Cerveza, con una derrama económica estimada de 69 millones de pesos.