¡Ahora BBVA Bancomer! Reportan error en su app

Usuarios de redes sociales reportan que la aplicación Bancomer Móvil marca error al intentar conectarse y les pide verificar su conexión a internet y volver a intentarlo.

A través de Twitter el banco ha respondido en repetidas ocasiones a los usuarios que deben reiniciar su dispositivo y volver a instalar la aplicación, sin embargo los clientes aseguran que el proceso no está funcionando.

@BBVABancomer hay problemas en la aplicación #bancomermovil me dice que no hay conexión a pesar de que estoy conectado a la red. Ya van varios usuarios con el mismo problema.

Hola buen día @BBVABancomerRe !! No sirve la app verdad? A mi y a varios compañeros nos indica que no hay conexión de internet cuando si tenemos. Hay algún problema con la App? pic.twitter.com/QQ7zDzLuZP

@BBVABancomer se cayeron sus sistemas? No hay #bancamovil ni por 01800 y no puedo hacer transfer por la lap porque bancomer movil no me puede dar el token! 😩