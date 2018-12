Exigen cautela al aplicar plan agrario de AMLO

Eduardo de la Rosa

Entre los planes que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene para el campo mexicano están otorgar precios de garantía y créditos a la palabra a los productores; sin embargo, dichas medidas pueden ser peligrosas si no se aplican de manera responsable, advirtió Fernando Cruz Morales, coordinador general de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Aserca.



En entrevista con MILENIO, el titular del órgano que pertenece a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios señaló que aplicar estas ideas en un sector tan importante debe ser analizado a fondo para no perder competitividad en el mundo.



“Las medidas pueden ser peligrosas si no están bien administradas o no tienen una política focalizada y unas claras reglas de operación para saber quién recibirá esos subsidios. Como decía mi abuelita: El diablo está en los detalles”, dijo.



Expuso que el apoyo que se busca brindar a los pequeños productores es adecuado. “El proyecto es bastante interesante y loable, pero muy complicado justo por la naturaleza de dónde se están planteando los objetivos de mediano y largo plazos”.



Cruz Morales explicó que la complicación para la administración de López Obrador en esta materia va en dos vertientes: la recaudación fiscal que se tiene que hacer para mantener todos los compromisos de campaña y todas las modificaciones que se tienen que hacer.



“Tener suficientes ingresos para poder financiar los proyectos de gran envergadura que se están planteando, como puede ser el precio de garantía, el tema del crédito a la palabra. Ese es uno de los grandes retos que se van a tener en la parte fiscal”, destacó.



Agregó que otro gran reto que va a tener la nueva administración es la implementación, dado que tendrá que ser muy cuidadosa y mesurada para no generar distorsiones que generen problemas en el mercado.



Detalló que un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dice que si se incrementa de manera poco apropiada los niveles de precios de garantía provoca que todo el mundo se ponga a producir el mismo producto y deje de hacer actividades en las que pueden ser más competitivos.



Explicó que “eso eleva de manera acelerada la producción y genera un escenario de precios bajos, los cuales obviamente provocan que la gente siga produciendo para compensar el diferenciador, lo cual se transmitirá en una gran carga fiscal que llegará a un espiral que tronará el modelo”.



En ese tenor, Cruz Morales indicó que el Imco dice que no es viable en largo plazo: “Es una de las cosas que va a tener en mente la nueva administración, es decir, cómo tener una sustentabilidad en las finanzas y una en la política pública para impulsar de una manera adecuada la producción”.



Resaltó que el nuevo gobierno deberá pensar en una estrategia para mantener las exportaciones; como por ejemplo, en que México es uno de los países que tiene un estatus fitosanitario libre de muchas enfermedades en todos los sectores, lo cual es la llave que le abre la puerta al mundo.



Otro tema importante, señaló el funcionario, es continuar con la promoción y fomento a las exportaciones. “México pasó de ser el decimoquinto productor en 2012 en alimentos al décimo; tenemos que seguir manteniendo estos mercados y diversificándonos por medio de mayor competitividad y una mejora en la infraestructura y logística”.



A la palabra





Es un tipo de financiamiento que se otorga sin ningún tipo de garantía del solicitante, es decir, solo bajo una promesa de pago.





Es el valor mínimo de compra en productos agropecuarios que el gobierno garantiza a los productores.

El crédito a la palabra puede ocasionar altos niveles de impago, mientras que la fijación de precios una menor competitividad.