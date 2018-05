Exige IP de NL parar robos a ferrocarril y tráileres

Monterrey

La iniciativa privada de Nuevo León denunció que se elevaron los casos de robos al autotransporte de carga y al ferrocarril, actos que afectan a los empresarios locales, con un monto aproximado de pérdidas por mil 432 millones de pesos anuales.

Juan Pablo García, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Caintra, declaró que exigen que se tomen medidas desde el poder legislativo para combatir este mal, y que incluso plantearán esta problemática a los candidatos presidenciales.

El representante empresarial señaló que en el caso del robo a ferrocarril, en distintas partes del país los delincuentes ya llegaron al grado de que detienen la marcha del tren para subirse a sustraer mercancía de los vagones.

El monto de pérdidas señalado corresponde a 210 robos sucedidos de enero a septiembre del año pasado, y la información se obtuvo mediante un sondeo con socios de Caintra Nuevo León.

“Nos preocupa mucho el tema del robo al autotransporte federal y a los ferrocarriles, es un tema que está afectando a muchos empresarios de Nuevo León y del país, y que por lo tanto queremos que se tomen medidas desde el legislativo para poder combatir ese delito que nos está afectando muchísimo.

“Como es un tema a nivel nacional es complicado tener las cifras, pero sí lo estamos viendo, ha habido un aumento de los robos en diferentes estados de la República y obviamente al ser nosotros un estado empresarial, industrial, muchos de los productos que se están robando son de las industrias de Nuevo León. Lo que pedimos es apoyo de los legisladores para explorar qué cambios se pueden hacer para combatir de mejor forma tanto el robo al autotransporte, pero también y principalmente el robo al ferrocarril”, expresó García.

Comentó que los próximos candidatos presidenciales invitados a comparecer ante la IP local son la independiente Margarita Zavala, y el panista Ricardo Anaya, quienes estarán en fechas aún por definir.

Sobre López Obrador

En relación a las diferencias surgidas a nivel nacional entre la IP y el candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, Juan Pablo García comentó que no están de acuerdo en que AMLO los critique como lo ha hecho, y sugirió que se discuta con propuestas.

“Obviamente no estamos de acuerdo de que tachen a empresarios de esa manera por opinar de manera diferente, obviamente no estamos de acuerdo, ojalá el tema no continúe, sino lo que se discuta sean propuestas, que es lo que nos interesa más como empresarios.

“Lo que nosotros queremos es que sea respetuoso de nosotros hacia allá y de ellos hacia nosotros, somos un sector más de la sociedad, y como todo, necesitamos dialogar y no estarnos atacando tachándonos de una cosa u otra”, comentó.

Dijo que el sector empresarial actúa de manera imparcial y no con preferencia a ningún partido político.