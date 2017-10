Sector energético, una oportunidad para PYMES

Torreón, Coahuila

"Las jóvenes, pequeñas y medianas empresas, sí tienen oportunidades para adentrarse y desarrollar proyectos dentro del sector energético", así lo aseguró María Eugenia Gutiérrez Calderón-Porte, vicepresidenta adjunta de Iniciativas Globales de la Universidad de Texas A&M.

Agregó que, “la energía es lo que hace que el mundo prospere”.

TE RECOMENDAMOS: "México tiene mucho talento por lo que hay que apoyarlo"

“El tema de energía es muy amplio y se le da mucha importancia a la ingeniería, pero la cadena de valores requiere mucho más que esto, se requieren abogados capacitados en contratos de gas y petróleo, contadores, expertos en logística, ingenieros de almacén y todo lo que tiene que ver con la cadena de valor".

Destacó el papel que han realizado las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de tecnología vinculada al sector energético.



Expuso que por lo regular, lo relacionado al gas y petróleo es exclusivo para compañías muy grandes, pero aseguró que esto no es del todo cierto, ya que desde la extracción a la comercialización, hay muchas oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas.

“Hay que abrir más oportunidades para que se conozca más este negocio, ya que no sólo es la perforación y la ingeniería, es la venta al público y el uso aplicado del mismo. Estas oportunidades tiene que darse de manera natural”.

Mencionó que en Estados Unidos tiene muchos años en el tema, no piensan ya como en México, por naturaleza dijo, al saber e la llegada de una inversión petrolera, se generan los negocios, situación que no pasa en México porque no se conoce.

Por tanto expuso, esto es una corresponsabilidad entre gobierno y academia que den a conocer las oportunidades de negocio para las PYMES.

rcm