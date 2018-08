EU y China, entre los 15 países más contaminantes

Martina Spataro

De toda América Latina, México es el país que genera más emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se encuentra junto con Estados Unidos, China e India entre las 15 naciones que producen más contaminantes en el planeta, aseguraron Rosa Lizbet Altamirano Miranda y Obdulia Medina Juárez, estudiantes de posgrado en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



Científicos de todo el mundo afirman que los aumentos de temperatura de este año son históricos; reportes periodísticos muestran que este verano dejó 241 muertos debido a olas de calor en diferentes países del mundo.



El estudio Trajectories of the earth system in the Anthropocene, editado por las universidades de Harvard y Cambridge, asegura que de superarse un umbral climático no habrá acción alguna que logre mantener condiciones adecuadas para la supervivencia de las sociedades humanas y muchas otras especies contemporáneas.



De superarse el umbral climático —que se refiere a una temperatura todavía incierta, pero que se estima podría ser lo pactado en el Acuerdo de París—, el futuro de la Tierra dejará de ser predictible porque se romperá con los ciclos de estados planetarios de hace varios millones de años, que se han estudiado.



“La rápida trayectoria del sistema climático en el último medio siglo junto con el bloqueo tecnológico y la inercia socioeconómica en los sistemas humanos, comprometen al sistema climático a condiciones más allá de las interglaciares pasadas”.



Antropoceno es como la comunidad científica ha denominado a esta época geológica, ya que el humano es hoy el factor con mayor impacto ambiental. Por eso, en sus conclusiones, el estudio considera que se tienen que encontrar formas de disminuir considerablemente las emisiones de gases invernadero, aprovechar las nuevas tecnologías y el ímpetu de la innovación será otra estrategia importante.



En el caso de México, la industria del turismo tiene un rol importante para enfrentar esta problemática, debido a que, por un lado, es muy contaminante y por otro tiene un papel fundamental en la economía del país, según reportes de la Secretaría de Turismo y la Organización Mundial del Turismo.



Es por eso que la nueva edición de MILENIO Foros invitará el próximo 20 de agosto a diferentes expertos para discutir el futuro del turismo sustentable en México.