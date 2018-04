EU y China suavizan asperezas sobre comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este martes a su par chino, Xi Jinping, su compromiso de reducir los aranceles a las importaciones estadunidenses, en un fresco intercambio de señales conciliadoras entre Washington y Pekín, inmersos en un conflicto comercial.

"Muchas gracias por las amables palabras del presidente Xi sobre los aranceles y las barreras automovilísticas (...) también, su iluminación sobre la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología", escribió Trump al prometer "¡grandes progresos juntos!".

Trump aprobó aranceles a 50 mil millones de importaciones chinas a tener efecto a finales de año, y amenazó con sancionar otros 100 mil millones de dólares en bienes chinos, luego de que Pekín dijo que gravaría productos agrícolas estadunidenses.

Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together!