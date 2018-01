Rebasa gasolina Magna la barrera de los $17.50

Guadalajara

"El precio de la gasolina está muy elevado, ya no me rinde, he estadocargando lo que puedo, antes estaba en 17.28 pesos y ahora aquí en esta gasolinera en 17.53, ha subido muy rápido", dijo Eduardo Sánchez, un chofer de Uber.

Para este chofer la situación cada vez es más complicada ya que cada vez invierte más dinero para hacer sus recorridos y dejar a su pasaje.

"Si eso le agregas el tráfico que hay no se avanza, se va la gasolina y no avanzas nada", agregó Eduardo Sánchez.

El alza diaria en los precios de las gasolinas ha provocado que los automovilistas se quejen con los despachadores.

“Aquí está en 17.58 desde ahora, ayer (el domingo) estaba en 17.57, diario sube uno o dos centavos, a principios de año estaba como en 17.23 pesos, la gente nos reclama a nosotros, somos los de la bronca, pero los que se enriquecen son los dueños y el gobierno”, dijo Rafael Chávez, un empleado de la gasolinera 8951 ubicada en la avenida Colón.

De acuerdo con empleados de las estaciones de servicio con la escalada de alza de precios de los últimos años la venta de combustible ha disminuido.

“La gente se está llevando menos gasolina o paga más por los mismos litros, antes en 10 litros eran 172 pesos, pero ahora para poner los mismos litros pagan 175 pesos lo que va a cambiar es el precio, pero se enojan”, dijo un empleado de una gasolinera ubicada en avenida Las Torres.

El ‘gasolinazo’ está impactando seriamente a los bolsillos de los automovilistas aunque las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de Petróleos Mexicanos digan que no hay aumentos especulativos.

De acuerdo con un análisis realizado a diferentes estaciones de Guadalajara más de una veintena de estaciones manejan el precio de la Magna por arriba de los 17.50 pesos.

Según los datos del registro de precios que lleva la Comisión Reguladora de Energía ayer el precio más alto era de 17 pesos con 59 centavos por litro de gasolina Magna.

Ayer las estaciones que vendían la Magna más cara en Guadalajara eran las que tienen la razón social Gasolinera Mochicahui ubicada en avenida Malecón 836 en Guadalajara donde se ofrecía a 17.60 pesos.

En la estación con la razón social Alfonso Ornelas Cadenas, ubicada en la calle Longino Cadena 2540 en Guadalajara se comercializaba en 17.59 pesos.

Por ejemplo en la gasolinera Alemania ubicada en Alemania 1107 ayer se vendía la gasolina regular en 17 pesos con 53 centavos, mientras que hace unos días se comercializaba en 17.41 pesos.

Pero hay otras estaciones donde se ofrecía ayer en 17.39 el litro de Magna tal es el caso de la Gasolinera Tapatía Los Arcos en avenida Vallarta 2605.

Petróleos Mexicanos (Pemex)y la Secretaría de Hacienda han dicho que se mantendrá la política de precios graduales de combustibles que se aplica desde hace un año en el país para garantizar la estabilidad en dicho mercado y rechazó cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos.

A principios de año la Secretaría de Hacienda recordó que el 30 de noviembre pasado los precios de las gasolinas y el diésel quedaron liberados, por lo que ahora están siendo determinados por cada estación de servicio del país, sin que exista un precio máximo o un precio único determinado por el gobierno federal.

Hacienda asegura que no se han observado incrementos desordenados en los precios al consumidor ni a finales de noviembre 2017, cuando se flexibilizaron los precios en el país, ni en los primeros días del año.

“Pemex reitera que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diésel al mayoreo en México contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que no ha ocurrido”, dijo hace unos días.

Añadió que desde su aplicación la fórmula garantiza estabilidad, con ajustes diarios de acuerdo con las condiciones de un mercado abierto y competitivo.

Pemex ha hecho llamados a la prudencia y a evitar la desinformación después de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) realizó declaraciones sobre los precios de las gasolinas “que han resultado imprecisas o hasta malintencionadas, por lo cual llamamos a la prudencia y a evitar la desinformación en un tema tan delicado", dijo.

SRN