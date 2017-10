Otorga ESP coaching emocional a afectados por sismo

Ciudad de México

La empresa ESP (por sus siglas en inglés, Executive Success Programs), la cual se dedica a brindar capacitaciones y coaching a nivel personal, ofreció apoyo emocional especializado a brigadistas y damnificados del sismo del pasado 19 de Septiembre a través de sus distintos programas.



Según datos otorgados por la empresa se brindó apoyo emocional a más de 75 personas. Entre dichas personas se encontraban brigadistas y afectados. Las sesiones ayudaron a que estas personas superaran la afectación física y emocional causada por el sismo.



“Lo que estamos brindando es ayuda muy puntal. Como efecto de trabajar a nivel emocional, pudimos localizar lugares que necesitaban ayuda física. Decidimos no mandarla, sino llevarla nosotros. Gente de nuestro mismo grupo fue a entregarla para asegurarse de que la recibieran las personas con las que habíamos trabajado a nivel emocional. El equipo "adoptó" esta zona de esa comunidad y estaremos ahí apoyándolos hasta que ya no necesiten nuestra ayuda. Aunque para nosotros lo más importante es atender la causa y no el efecto, había efectos que sí se tenían que atender con urgencia. ”, declararon miembros del equipo ESP.



De acuerdo a la empresa ESP la ayuda que otorgaron fue para que los afectados procesaran de manera correcta las emociones que sintieron durante y después el sismo y que posterior a la ayuda, puedan llevar una vida normal a pesar de la situación en la que se encuentran.



Finalmente, declararon que sus programas dan las herramientas para la transformación en la vida de cada persona, las cuales seguirán otorgando a los afectados, hasta que superen las afectaciones que les dejó este evento.



ESP comenzó actividades en México en el año 2002 y cuenta con centros en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y León.