Escasez, por alteración del circuito productivo: Pascualina Curcio

Ciudad de México

La economista venezolana Pascualina Curcio, en reciente visita en México, afirmó en entrevista con MILENIO que “la causa de la crisis no es por falta de divisas o de tipo político, sino por agresiones económicas contra el pueblo venezolano centradas en bienes específicos”. El objetivo: “Intentar alterar los mecanismos de distribución para que estos bienes no lleguen de forma regular, oportuna y suficiente a los establecimientos”.

Curcio habló de su más reciente libro, La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela, donde advierte que las empresas que producen alimentos no son trasnacionales y no necesariamente reciben divisas del gobierno, ya que no tienen capacidad de realizar compras en el exterior, pero sí han abastecido en estos últimos cuatro años al país sudamericano, por lo que si hubiera una crisis económica como resultado de la política, los productores del campo serían los primeros afectados.

La economista mencionó que hay empresas trasnacionales que no registran pérdidas e inclusive han presentado un aumento, enfocadas a la higiene y ciertos alimentos que reciben divisas del gobierno venezolano. Son responsables de producir y distribuir los productos, por lo que destacó que la escasez no es por la vía de importación, sino porque ha habido una alteración en los mecanismos de producción.

Según Curcio, el PIB está 9% por encima de los últimos 30 años y la tasa de desempleo cerró en 2016 en 6.6%. Añadió que la Constitución chavista de 1999 reconoce el derecho a la propiedad privada.

P: ¿Cómo podrá salir Venezuela de su crisis económica con las recientes sanciones impuestas por Washington?

La relación comercial con Estados Unidos es importante, pues somos su tercer proveedor de petróleo. Las nuevas sanciones pueden tener un impacto en las relaciones comerciales bilaterales, pero desde 1999 Venezuela ha tenido una política de diversificación de sus exportaciones e importaciones. Antes, 58% de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos. Actualmente la cifra se redujo a 33%, abriéndose nuestro país a otros mercados como China, India y Rusia.

En opinión de Curcio, profesora de la Universidad Simón Bolívar, las sanciones no son más que la formalización de una serie de agresiones que se vienen aplicando desde 2013 en tres ámbitos: a) el embargo comercial encubierto por grandes empresas trasnacionales que a pesar de recibir divisas del gobierno no llegan los productos; b) manipulación del tipo de cambio y, c) un bloqueo financiero internacional, cuyo resultado es impedir transacciones y el acceso al crédito financiero para Venezuela.

El gobierno del presidente Maduro asegura que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) será un “suprapoder” que garantizará la recuperación económica del país, aunque la oposición advierte que fue convocada para cerrar espacios democráticos, lo cual va a ahondar la crisis económica...

La ANC fue convocada por el presidente Nicolás Maduro con base en un artículo de la Constitución y su objetivo es poner un freno, en especial a los actos violentos que elementos políticos de la oposición han generado y conllevan una agresión económica contra el pueblo al utilizar la economía como un medio de manipulación de los mercados. Pero la ANC, que es plenipotenciaria, convivirá en democracia con los cinco poderes públicos del Estado venezolano, a los cuales reconoce, el Poder el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y el poder moral.

*Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar.