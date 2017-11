"Libre comercio en energía"

En estos meses que se ha hablado mucho sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ¿qué les recomendaría a los negociadores en materia de energía?

Necesitamos un libre comercio en el sector energético, sobre todo en materiales y productos para que sean aprovechados por los tres países involucrados, y así poder conformar un grupo que se maneje con las nuevas políticas globales que en la actualidad se están practicando en otros países como Venezuela, Rusia y el Reino Unido.

Para entender las nuevas políticas o geopolíticas, México debe adaptarse a las nuevas transiciones energéticas, buscar socios estratégicos y hacer alianzas bajo un libre comercio de intercambio en materia de energía.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en la renegociación es el tema de la tecnología dentro del sector, ya que nuestro país no cuenta con la propia y dependemos del nivel energético de los países desarrollados. Ellos apostaron desde los noventa a la incursión de nuevas tecnologías para transformar la materia prima, y nosotros, en lugar de haber apostado por la tecnología, empezamos a extraer el hidrocarburo, no nos fijamos en las energías renovables, lo que trajo como consecuencia un retraso de más de 20 años en materia tecnológica.





¿Realmente México está apostando por en energías verdes?

La meta es producir a través de 35% de energías limpias para el 2024 y llegar con un 50% al 2050.

En la actualidad se produce cerca de 20% de energía renovable y 80% de no renovable. Hay que entender que el cambio no se va realizar de la noche a la mañana. Recordemos que desde el 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no controla el mercado mayorista, y espero que la energía doméstica quede abierta para el 2023 y haya más competidores en el mercado.

Una de las estrategias de la Comisión es buscar reducir, en un periodo de 10 años, casi 15,000 MW de energía no renovable, lo que equivale a alimentar a dos o tres estados del país, y la tienen que sustituir las energías limpias. Lo importante del plan es que se van a reducir los costos de materia prima, de operación y las empresas interesadas podrán recuperar su inversión en 20 años.

Hace tres años instalar un parque eólico costaba unos 5 millones de MW, hoy está alrededor de 2.2 millones de MW, es decir, en menos de tres años ha bajado más de 3 millones. Y la energía solar no se queda atrás, se espera que en 2021 por cada MW de energía solar esté en 1.5 millones de MW instalados y 1.8 en energía eólica.





El año que viene son las elecciones presidenciales. ¿Cuáles deberían ser los puntos no negociables en las plataformas políticas de los próximos candidatos con respecto al sector energético?

Los candidatos a la presidencia tienen que garantizar la infraestructura en el sector energético, porque si no lo hacen, vamos a continuar con un atraso de otro lustro.

Para transformar, generar y utilizar energía se necesita infraestructura para seguir creciendo no solo en seis años, sino 12 o 18 años.

Cada candidato electo debe ponerse de acuerdo con su antecesor para darle continuidad a la Reforma y así poder realizar el cambio de energía no renovable a energía renovable.





¿Cuál es su punto de vista sobre el sector energético actual?

Veo muchos cambios. Vemos a Pemex que se tiene que adaptar, junto con la CFE, al nuevo mercado, que se empezó a construir en el 2015 con la apertura del mercado mayorista; en el 2016 tuvimos toda la parte de la gasolina, y este año se abrió el gas propano y el natural. Esperamos que para el 2023 quede liberado el uso de la energía doméstica.