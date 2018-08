Elsa Martha Gutiérrez

A más tardar en septiembre se expedirá el decreto expropiatorio que emite el gobierno de la República sobre las 71 hectáreas del ejido “José María Morelos” del municipio de Tomatlán que se destinarán para construir y operar la pista aérea de Chalacatepec en la zona Costa Alegre.



Así lo confirmó el director de Asuntos Agrarios del gobierno del Estado de Jalisco, Mario Vladimir Avilés Márquez.



Sin embargo, el secretario de Turismo (Secturjal), Enrique Ramos Flores anticipó que sólo "está pendiente de solventar un saldo que es del orden de los 5 millones de pesos, y con eso, tenemos la liberación por parte del ejido, pero en cualquier momento se podrá hacer la liquidación", resaltó.



Mencionar que un primer avalúo que realizó el Instituto de Administración Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) establece un monto a pagar por más de 5 millones de pesos al ejido.



Sin embargo, ese dictamen es un requisito para demostrar que el estado tiene solvencia presupuestal para cubrir la indeminización.



“Son más de cinco millones de entrada y no es el número definitivo hasta que no se haya pagado. Y no los puedo pagar hasta que no tenga decreto”, explicó por su parte Avilés Márquez.

Entrevistado, luego de inaugurar la Expo Mueble Internacional, el titular de la Secturjal reiteró que esta administración dejará concluida la parte legal para que las nuevas autoridades decidan quien habrá de administrar y operar la aeropista.



Se pretende que sea una concesión, dijo al señalar que "hay tres tiradores, se tendrá que hacer una licitación y a ver quién se queda con la operación", resaltó.



Informó que ya respondieron las observaciones técnicas que hizo al proyecto la dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México.



"Le hicimos llegar a la dirección de Aeronáutica Civil y nos los regresaron con algunas observaciones, mismas que solventamos y enviamos de regreso", declaró.



Sin embargo, indicó que dejan listo el proyecto ejecutivo para que sea la administración entrante la que lo cristalice. Recordó que la primera etapa implicará una inversión de 115 millones de pesos.



De hecho, los 20 millones del presupuesto del 2018 que se tienen para este fin no se han ejercido, pero antes de que concluya la administración estatal se aplicarán en la infraestructura de la pista aérea. “Claro que nos dan los tiempos. Eso lo hacemos en 15 días”, consideró.



Ese recurso, “se utilizaría en las obras de protección perimetral alrededor de la pista y lo que falta del ingreso de la carretera a la pista, que ya es un tramito chiquito”.



Recordó que la construcción de esta terminal aérea vendría a repuntar el turismo en esa área del estado.



"Va a venir a ser un aliciente muy importante, porque la ubicación que tiene va a facilitar el que hagan ventas, los desarrollos que están ubicados en los dos lados. O sea, en la parte norte y sur de Costa Alegre, entonces va a ser posible que den servicios aviones Embraer, es decir no más de 70 a 80 pasajeros, pero es más que suficiente y aparte de la aviación privada”.

SRN