El gobierno no es culpable si fracasan negocios: Coparmex

Tampico

No se debe echar la culpa al gobierno por el fracaso del negocio, sino al empresario mismo, expresó Mario Mariño Chaix.

El presidente de la Comisión de Jóvenes Coparmex en Tampico, quien pasará la estafeta desde el 1 de enero de 2017 a Germán Campero Anchondo, reconoció que ayudan los apoyos oficiales, pero el capitalista debe ser ágil, hábil, aprender de otros, trabajar intensamente.

Dijo que se puede acceder a fondos nacionales e internacionales, hay que pagar impuestos y trabajar para que la empresa se sostenga, no esperar a que el gobierno ayude, y a la vez, exigir al gobierno que sea eficiente con el erario.

"El tema de emprender no es remotamente fácil, existan o no trabas burocráticas. Ser empresario, salir a vender, y que vendas lo suficiente como para que mantengas tu negocio, y que además te quede como para poder cobrar tu sueldo como empresario, no es fácil ni en Dinamarca.

"No porque vivas en un país de primer mundo quiere decir que está asegurado tu éxito empresarial. Hay miles de casos de fracasos y de éxitos en todos lados". Estableció como incorrecto adjudicarle el fracaso de todas las empresas al gobierno, porque auténticamente no es así.

"Hay empresarios que por x o y, a mí me ha pasado, no funciona porque no tuviste la asertividad. Obviamente lubrican las facilidades burocráticas, pero muchas veces se queda en el empresario, y somos pocos los que lo reconocemos, y le pasamos la pelota al más fácil de golpear.

"No soy de la visión de decirle al gobierno o a la burocracia que ellos tienen la culpa de los fracasos de todos los empresarios; los que lo son consolidados han pasado por varios y son exitosos porque han aprendido en el camino".

Comentó que, en lo personal, no es el mismo de hace cinco años que inició; sí hay trabas, pero también hay éxitos en lugares peores. "Hay quienes vienen de los lugares más remotos, de las condiciones más complicadas, con todo en contra, con falta de educación universitaria, y hoy tienen imperios.

"En mi caso, que tuve la fortuna de estudiar, fomentos familiares empresariales, hoy a la misma edad no tengo el tamaño de empresa, pero no por eso volteo a ver al gobierno y decirle que es su culpa". Manifestó que todo es libre competencia, la libre agilidad; obviamente es mejor en un país con mayor derrama económica, con más fomento, con mejor estado anímico, mayor seguridad, pero no todo es eso.

"El empresario tiene la responsabilidad de ser ágil, hábil y desarrollarse, aprender de otros, y trabajar 18 horas seguidas, si es necesario un mes. He accedido a fondos, incentivos, pago mis impuestos, trabajo todos los días para que la empresa se sostenga; no espero a que el gobierno sostenga mi negocio.

"Soy de la filosofía de exigir resultados, que el gobierno sea eficiente, pero no de que tenga la culpa de los fracasos económicos de todos. Probablemente lo sea en casos específicos, pero no del 100 por ciento. Hay que criticar desde un punto de vista propositivo".

La Comisión de Empresarios Jóvenes la integran 35 miembros, que a su vez representan 2 mil empleados, una de las más grandes del país.





JERR