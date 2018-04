Comparten sus claves del éxito ante universitarias

Guadalajara

Dos destacadas empresarias compartieron ante jóvenes estudiantes de la Universidad Panamericana sus recetas del éxito.

Juana Marcela Ramírez, fundadora y socia de Soluciones Hospitalarias Integrales (SOHIN), destacó que la clave del éxito es hacer lo que te gusta.

“Una clave es que el objetivo de la empresa sea un objetivo genuino. Es decir que si lo que te motiva es hacer dinero, ser reconocido o tener libertad, esas no son verdaderas razones para emprender, pero cuando tienes una idea genuina de transformar y que te apasiona eso fluye solo porque te estas realizada como empresaria”, dijo.

Los principales retos que se enfrentó como empresaria fueron el acceso al financiamiento y romper con la cultura machista del mundo de los negocios.

“El acceso al financiamiento a fuentes de inversión todavía tiene un sesgo importante de género. El Banco Mundial dice que el 70 por ciento de las mujeres que buscan un financiamiento son rechazadas”, dijo.

Agregó que emprender en áreas como las tecnologías y la salud que siguen siendo sectores donde los hombres toman las decisiones también fue un reto.

“Solo el uno por ciento de los hospitales en México son mujeres, entonces seguimos teniendo un entorno de negocios que es principalmente masculino”.

No obstante reconoce que cada vez la mujer sigue ganando terreno.

“Estamos en un momento de transformación social bien interesante y el trabajar en un mundo de hombres es una oportunidad y no un problema, hay que demostrar que podemos y que tenemos una oferta de valor”, indicó.

Otro de los retos que enfrentó fue conformar el equipo de trabajo y ofrecer las mismas condiciones que las grandes empresas.

“Los emprendedores en salud tenemos que competir con empresas globales que son grandes empleadores y para una empresa pequeña igualar las condiciones de trabajo es complicados”, dijo.

Juana Ramírez decidió innovar para transformar el modelo de atención de pacientes con enfermedades crónico degenerativas catastróficas, como el cáncer, a través de SOHIN, una empresa que realmente ha llegado a transformar el mercado de la salud en México.

Es una emprendedora de Alto Impacto de la aceleradora mundial ENDEAVOR desde el 2015, año en que también ganó el premio anual de Ernst and Young, “Entrepreneur of the year 2015”. En 2016, Forbes la nombró una de las 30 promesas de negocios y fue incluida en el ranking de las 100 Mujeres más Poderosas de México 2016.

Mercedes Palomar, fundadora y directora de Expansión y Vinculación de Lady Multitask, trabajó durante cinco años en empresas corporativas y posteriormente decidió emprende su propio negocio.

Luego de varios emprendimientos fundó conjuntamente con su hermana Lady Multitask, una comunidad que tiene como finalidad apoyarse y recomendarse y fomentar el comercio local “Fue muy fácil para nosotros crear la comunidad con todas nuestras amigas y poco a poco se fue a otras ciudades”, explicó.

Actualmente Lady Multitask tiene presencia en 40 ciudades de México, Guatemala y España.

Pero no todo ha sido color de rosa para Mercedes Palomar también se ha enfrentado a desafíos en su vida profesional.

Primero terminar con la rivalidad de las mujeres, luego animarlas a ser empresarias.

“Que las mujeres nos veamos como aliadas y hacer entender que más que enemigas la mujer es tu aliada, por otro lado otro desafío al que me enfrentado es hacer que las mujeres emprenden A las mujeres les gusta comprar y vender cosas y animarlas a que emprendan me ha costado, pero ya hay mujeres que han dado el siguiente paso”, agregó.

Recomendó a las jóvenes que siempre estén en constante capacitación personal y profesional.

GPE