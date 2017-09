Ciudad de México

Margarita Canales es abuela de 6 nietos; ellos fueron su inspiración para cofundar junto a Laura López y Sofía Medina la empresa MiNuNú, una agencia de niñeras profesionales a domicilio para bebés y niños desde los 3 meses hasta los 13 años.

MiNuNú debe su nombre a un recuerdo de la infancia de Margarita, quien de cariño llamaba a su nana Lupe “nunú”.

“Ahora no hay quién cuide a los niños, muchas mamás trabajan y se sienten frustradas porque al tener hijos es más complicado desarrollarse profesionalmente. Antes las abuelas cuidábamos a los niños, pero ahora también trabajamos. Era necesario ofrecer esta alternativa”.

El perfil de las niñeras o nunús son mujeres entre 18 y 35 años,la mayoría son universitarias de la carrera de Pedagogía o la Licenciatura en Familia; sus principales características son la paciencia y la dedicación para cuidar a los niños.

MiNuNú capacita a sus colaboradoras en primeros auxilios, prevención de acoso sexual y desarrollo infantil. Procesos que aprendieron después de 15 años de trabajar con USAuPair en sus programas de intercambio de niñeras mexicanas a Estados Unidos.

La empresa tiene 20 niñeras y en 8 meses de operación ha brindado más de 300 horas de servicio. El precio por hora es de 170 pesos, y si contratas a las Nunús mínimo tres veces al mes, tiene un precio preferencial de 140 pesos.

“La idea es que ellas ayuden a los niños en las tardes a hacer sus tareas, que es cuando mamá o papá siguen trabajando o tienen otras ocupaciones”, agrega Margarita.

El reclutamiento es riguroso.Necesitan mínimo 200 horas de experiencia, pasar un filtro de entrevistas personales, pruebas de confianza y exámenes psicométricos.

Su objetivo próximo es desarrollar una app para celulares que agilice el proceso de contratación del servicio. Por ahora lo han manejado por teléfono y página web y sólo están operando en la Ciudad de México. La meta es crecer a otras ciudades y ofrecer entretenimiento y cuidado de niños en eventos y servicios para turistas.

“Siempre había querido tener un negocio propio; me da gusto empezar a los 58 años porque aún tengo ganas de trabajar, no me siento obsoleta y además sigo en temas de educación porque soy maestra de idiomas”, explica Margarita.

MiNuNú es egresada del Programa de Academia Victoria147, donde recibieron apoyo y orientación para aterrizar su idea, crecer su negocio y aprender las bases para convertirlo en e-commerce. Además fue una de las 100 empresas seleccionadas para cursar el programa para emprendedores Posible 2017.

“En México no estamos acostumbrados a tener una niñera profesional. Siempre es la abuelita, el vecino o la prima. Nuestro proyecto da trabajo a mujeres jóvenes y ayuda a otras a desarrollarse como mamás y profesionistas”, finaliza Margarita.

