Quiero mi fiesta.com es una plataforma que se dedica a cotizar proveedores de servicios para fiestas como bautizos, primeras comuniones, fiestas de 15 años e, incluso, bodas. La intención consiste en encontrar, de manera sencilla, los servicios más adecuados en función del presupuesto fijado.

Esta empresa fue creada por Koco Carrizales, antigua programadora web, originaria de San Luis Potosí. Ella se dio cuenta de que existía la necesidad para conseguir mejores opciones para organizar un evento. “Estamos en México en donde hay fiestas cada fin de semana; cada día hay algo que celebrar. Nos llama la atención resolver ese problema, que pueda ser de manera digital, evitar tantas llamadas, tantas visitas a los lugares, hacerlo más ágil”.

Al día de hoy funciona como un catálogo de proveedores y las cotizaciones que llegan cada día se realizan manualmente, sin embargo el plan es desarrollar un sistema inteligente capaz de recomendar los servicios más apropiados a partir de las características de la fiesta como puede ser el presupuesto establecido o el número de invitados.

Koco trabaja con tres programadores, que desarrollan el área tecnológica de la página, y con un mercadólogo, con el fin de lograr una mayor difusión y un mejor posicionamiento en el internet.

La plataforma funciona principalmente en San Luis Potosí y pronto comenzar a operar en Mérida y otras ciudades del país.

Quiero mi fiesta.com, fue seleccionada por el IYEM para ser incubada en Startup México de Mérida. Koco tiene claro que, como todo proyecto, es indispensable buscar perfeccionarse todo el tiempo, “hay mucho que mejorar siempre; tener esa constante innovación que se requiere para una startup”.

Esta entusiasta potosina se dedicó un tiempo a hacer páginas web y a dar clases de computación; pero ahora está dedicada plenamente a emprender. No es un trabajo sencillo pero, como dice ella, se trata de ser paciente, de no desesperarse, de encontrar un buen equipo con el cual trabajar y de desarrollar un proyecto con potencial. “Son cosas que no te desaniman, que te hacen seguir, pero sí es difícil, creo que es un hecho, no sólo a mí; es parte del camino”.

