Generar redes de comunicación

Migo es un dispositivo de comunicación que permite conectar a las comunidades rurales que no cuentan con un acceso a la red telefónica. El sistema funciona como una red en la que cada radio es capaz de enviar, dentro de un campo de diez kilómetros, tanto mensajes, como mensajes de voz e imágenes.

La ventaja de este procedimiento reside en el hecho de que cada dispositivo funciona como un puente, por lo que es posible mandar mensajes a mayor distancia, siempre y cuando haya un aparato que permita brincar de nodo en nodo hasta alcanzar el destino final.

El proyecto fue creado por Aranza Herrera Cuevas, Gabriela Gutiérrez y Elizabeth Morales estudiantes de Ingeniería dentro del bootcamp de iLab. Interesadas en crear una empresa de emprendimiento social, cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades rurales que se encuentran al margen de los sistemas de telefonía.

En México aproximadamente 20 millones de personas de varias comunidades rurales, ubicadas en su mayoría los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla, no cuentan con acceso a la red telefónica, debido a las dificultades geográficas para colocar cables, instalar antenas o algún tipo de conexión satelital. La falta de comunicación no solo limita el acceso a la información, sino que también obstaculiza las relaciones comerciales; como afirma Arantxa.

“Nos interesó llevar la comunicación a los lugares donde no existe porque es algo necesario en la vida; estamos acostumbrados a tener una red de comunicaciones que nos permita hacer muchísimas cosas; esas personas, lamentablemente no tienen acceso a la información, que podría ayudarlos a salir adelante”.

En este momento, el proyecto está todavía en desarrollo; han realizado ya algunas pruebas técnicas y van a comenzar a trabajar con una comunidad en Mimiahuapan, Tlaxcala. La idea con el tiempo, es impactar en todo México y más adelante por qué no, en otros países.

“Lo que queremos es llevarles algo que les sea de utilidad. Por eso estamos promoviendo el uso de la tecnología y mejorando el diseño, para que les sea útil y fácil de utilizar, y que de este modo puedan generar redes de comunicación; ya sea entre agricultores, productores de la zona e incluso artesanos” sostiene Elizabeth.

“Buscamos una mejora para México; lo que queremos es que todas estas personas tengan la oportunidad de poder activarse económicamente y llegar a más lugares, porque el primer problema que ellos tienen es que les faltan muchos servicios porque no hay manera de llevárselos. Establecer una comunicación con ellos los puede ayudar a tener los servicios que buscan”, finaliza Gabriela.

