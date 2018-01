Conectando con la vida

Ciudad de México

“Latido Verde es un proyecto para desarrollar sistemas autónomos de producción, con técnica aeropónica, para que las personas puedan cosechar alimentos en casa,” comenta Erik González Romano, un joven sensible a quien reconforta la naturaleza.

La aeroponia es una técnica de cultivo en un entorno de niebla nutriente, en la que no se utiliza el suelo, y de mantienen las plantas con las raíces en el aire.

La idea de Erik empezó a gestarse, cuando se acercó a trabajar en el invernadero de la UNAM; primero exploró con la técnica de la hidroponia y diseñó un prototipo muy sencillo, con un sistema de riego por gravedad, para producir lechugas. Aunque esta idea no prosperó, el aprendizaje fue muy importante para Erik. No sólo en la parte de desarrollo tecnológico, sino en el tema de formar un equipo de trabajo. Ya que se dio cuenta que su actitud de de hacer todo y no interactuar con sus compañeros creaba conflictos y frenaba el desarrollo del proyecto.

Acudió a algunas incubadoras “y en ninguna empató”, asegura divertido. Pero cuando encontró BlueBox hace un año, de inmediato supo que ahí recibiría la orientación que había estado buscando. Se fue a Morelia tres meses y recibió una incubación que le ayudó mucho para acabar de desarrollar “Indoor, un mini-invernadero autónomo, con técnica aeropónica, que cabe en una repisa y puede producir alimentos en el hogar, sin que se tenga que hacer nada, “autónoma, reafirma sonriente el Erik”.

Latido Verde está por hacer una alianza con una empresa del Estado de México para llevar a cabo un piloto en Zamora, Michoacán. El sistema se probará con una producción de fresas, sin embargo, asegura Erik, puede ser utilizado para producir otros muchos productos y de una manera muy económica.

Erik está satisfecho, y espera entrar al mercado y enamorar a las personas. Pero ambiciona que, más adelante, diseñar mega invernaderos que produzcan toneladas de productos en el campo y, con ello, revolucionar la agricultura tradicional.

Sin duda, a Erik le reconforta la naturaleza, está conectado con las plantas y la vida en general, tal vez por eso asegura que “Latido Verde nació de su corazón”.

