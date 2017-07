Un clásico para emprender

Ciudad de México

En 2012, Jorge Arteaga dejó de pilotear autos para iniciar una compañía, y descubrió que emprender le genera tanta pasión y adrenalina como competir en una pista.

Desde los 13 años Jorge tiene la “cosquillita” de emprendedor, la inquietud de buscar qué hacer y la pasión por llevarlo a cabo. Por aquellos días ayudaba a su papá a vender frutas, dulces, un poquito de todo, le gustaba trabajar.

Ticoy, una planta productora de queso, fue la primera incursión empresarial de Jorge, sin embargo, confiesa que no le fue bien, por su inexperiencia.

En 2012 el hidrocálido le dio un giro a su antigua empresa y lanzó Holistik, una marca de paletas heladas de frutas, combinadas con chía, amaranto, jengibre, entre otros productos, y endulzada con miel de agave orgánico.

“No estamos inventando nada, le dimos vuelta a la paleta clásica”.

Lo importante para Jorge fue que tenía muy clara la idea y el proyecto, que se aferró a pesar de la gente que lo desalentó y de los rechazos bancarios. Empezó con una empresa pequeña, pero tuvo apoyos relevantes de compañías acostumbradas a arriesgar, eso abrió las puertas de los bancos.

Hace tres años lo apoyó el INADEM para terminar la planta ecológicamente sustentable, en la que hoy trabajan 140 empleados y se producen 12 mil paletas por hora.

Para el director de Holistik, innovación no es sólo descubrir cosas complicadas o espectaculares, sino emprender con otra visión. Su palabra clave es trascender, “dejar huella”. Si no se tiene carácter y ganas de luchar no se puede ser un buen emprendedor.

Para desarrollar Holistik, ha sido muy importante acercarse a los ecosistemas del emprendedor pues ahí siempre hay personas dispuestas a ayudar y apoyos fundamentales para seguir adelante. A Jorge le encanta este ambiente, porque hay gente “loca como él” que no se cansan de hablar y escuchar sobre proyectos.

Hoy, la pequeña empresa de paletas nacida en Aguascalientes, tiene presencia en una importante cadena de supermercados en México y está a punto de hacerlo en otras dos. El objetivo siguiente es crecer diez veces más en los próximos 5 próximos años y llegar a cualquier país del mundo. Convertirse en una empresa de alto impacto.

“Todo tarda, los procesos son largos, pero si trabajas y tienes paciencia las buenas noticias llegan siempre”, asegura Jorge Arteaga.

