El colchón que llegó para revolucionar el mercado

Ciudad de México

Luuna es una marca que fabrica productos de descanso que surgió para revolucionar el mercado.

La idea surge a partir de la experiencia de Will cofundador de la empresa y director de marketing, cuando llega a vivir a México y se da cuenta que comprar un colchón era muy engorroso.

“Llegó tarde, no entraba por la puerta y, finalmente, no lo convenció pero no pudo devolverlo”. A partir de ello vio junto con sus socios que podían innovar en esa industria.

“Luuna empezó reinventando el colchón cuidando la calidad del material, el diseño, su proceso de fabricación, el aspecto y, algo fundamental, el trato al cliente”, afirma Will.

“El valor agregado de Luuna, añade, es que se han analizado minuciosamente todo los pasos del proceso al comprar un colchón, desde qué es lo quieren las personas, hasta su arribo a casa y su prueba”. Cada punto del proceso ha sido examinado, corregido y mejorado. Después de varios prototipos crearon un colchón compuesto con tres capas de látex, foam,memory foam y soporte de poliuretano. William afirma que este colchón es una novedad en el mercado, pues ofrece varias ventajas como envío gratis el mismo día de la compra o la programación de la entrega. Se puede probar por treinta días y si no convence lo recogen. Hay meses sin intereses siempre.

Luuna se fundó en marzo de 2015 con cuatro socios multiculturales: Will, quien es francés; Guillermo Villegas, mexicano; Carlos Salinas, boliviano y Lauren Marie, francesa.

Que la industria no hubiera cambiado en los últimos 50 años, representó una oportunidad. Su primer reto fue tratar de vender un producto en línea de diez mil pesos, la gente desconfiaba, así idearon las noches de prueba.

Su medio de difusión fueron las redes sociales, principalmente Facebook. También han promovido que los usuarios de Luuna publiquen reseñas en la red, con ayuda de influencers de Instagram.

La empresa se lanzó con capital de los socios y, en 2016, levantó dos rondas de capital del Fondo Mountain Nazca. Además de otros fondos de grandes inversionista.

Actualmente Luuna tiene 54 empleados, cuenta con bodegas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y tres tiendas físicas, en San Ángel, Polanco y Santa Fe y esperan abrir cinco más en 2018. Además lograron entrar al mercado asiático a través de la marca Lunnio en Tailandia, y pronto esperan expandirse a Vietnam e Indonesia.

Cabe resaltar que Luuna lleva a cabo un programa de donaciones y reciclaje de colchones, a través del cual ha donado 350 y reciclado 450. Como fue el caso de los sismos de septiembre pasado.

Por ahora los retos, comenta Will, son seguir creciendo y crear una cultura de empresa, mejorar la tecnología y hacer nuevos productos. El año pasado lanzaron al mercado almohadas ajustables y sábanas.

Sin duda uno de los atractivos del colchón que ofrece Luuna es su set boxing: práctico, se transporta sin dificultad, pasa por cualquier puerta y se instala en un momento. ¡Así de fácil!

