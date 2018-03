Check-eat, la app que consiente a los comensales

Ciudad de México

Check-eat es una plataforma integral de atención al cliente para todos los que aman comer en restaurantes. Su proyecto incluye en una sola app todos los servicios que ofrecen las múltiples aplicaciones relacionadas con el sector restaurantero.

Esta idea fue creada por un equipo de desarrolladores liderado por Fabián Rosales y Marisela Reza, quienes fundaron este proyecto para generar experiencias más placenteras a la hora de comer fuera de casa.

“Check-eat surge de una frustración personal, muchas veces llegamos a un restaurante y en lugar de relajarte acabas molesto porque los meseros no te hacen caso, no te dan la cuenta, tienes que rogar por una factura o no te pasan la clave de internet. Nosotros evitamos todas estas situaciones con una sola app”, explica Fabián.

La compañía inició hace un año y medio en Puebla después de pasar por un periodo de incubación de alto impacto en UNINCUBE, Empresas UPAEP. Al poco tiempo bajaron su primera ronda de inversión con el apoyo de Play Business e implementaron las primeras pruebas piloto en esa misma ciudad.

“Encontramos ese nicho de mercado y aunque hay muchísimas aplicaciones para restaurantes, todas están enfocadas en una sola cosa. Queremos ser una herramienta mercadológica de bajo costo que incorpore la tecnología en sus negocios de manera fácil y económica”, puntualiza Fabián.

La aplicación es gratuita para los comensales; su modelo de negocio le cobra un porcentaje al restaurante por usar su plataforma, el objetivo es llegar a todos los establecimientos de México y mejorar procesos como la entrega a domicilio, reservaciones, programas de lealtad, traducción y digitalización del menú, facturación y servicio al cliente.

Actualmente tienen a más de 30 restaurantes afiliados en Puebla, Ciudad de México, Ensenada y Riviera Maya.

Check-eat fue nombrada el año pasado por la revista Startup México como una de las 50 empresas con más potencial para invertir en México. Además concursaron en Inc Accelerator Monterrey y en el programa televisivo Shark Tank México, donde recibieron una propuesta de inversión del presidente de Genomma Lab, Rodrigo Herrera.

“Visualizamos la plataforma no sólo en los restaurantes a nivel nacional, queremos saltar al extranjero. El carácter modular del proyecto permite adaptarlo al mercado latinoamericano, estadounidense y europeo”, finaliza el emprendedor.





