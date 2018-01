Bawi 360: Una solución a la falta de agua

Ciudad de México

Bawi 360 es un proyecto que busca ayudar a las comunidades que padecen la falta de agua. Tiene como punta de lanza un sistema híbrido de condensación y obtención pluvial, es decir que permite recuperar tanto el agua derivada de la humedad ambiental por medio de la condensación, como la proveniente de la lluvia, y que cuenta con una capacidad de almacenamiento de mil litros y una producción diaria de 640 litros.

Concebida como una empresa emergente de carácter social, Bawi 360 fue creada por Abel García, diseñador industrial; Marcela Vargas, directora ejecutiva; Valeria Contreras, administradora, y Alejandro Uresti, estudiante graduado en diseño e Innovación Empresarial. El proyecto nació dentro del bootcamp de iLab.

“Todo pasó en una semana que hicimos un estudio de campo; fuimos a una comunidad que se llama Piedra Parada, cerca de donde está iLab, en Xalapa, Veracruz, y nos dimos cuenta que la carencia de agua en ese lugar dificultaba la calidad de vida de las personas. Después comenzamos a investigar y nos dimos cuenta de que es un problema grave en México”.

El programa de esta iniciativa está diseñado bajo un modelo de colaboración: “vamos a ir a la comunidad a dar talleres para que ellos mismos puedan producir un Bawi y esto les genere un conocimiento técnico para que en un futuro puedan tener mejores empleos y mejor calidad de vida; también les vamos a dar talleres de administración de su salarios, para que sus recursos sean efectivos. El agua vendría siendo un pretexto para incluirnos en su comunidad, incluirnos en su cultura, y traer para zonas urbanas el conocimiento que ellos tienen”.



En el país, 1 millón 590 mil familias tienen acceso al agua mediante el acarreo y las mujeres son en particular las encargadas de portarla. Tal como Valeria, afirma, esta cuestión no sólo dificulta la vida de la comunidad, sino que afecta principalmente a las mujeres: “¿qué pasa con las mujeres que tienen que caminar y perder tantas horas?, aparte de que son vulnerables a tantos riesgos; no son caminos seguros para ellas. Lo que me motiva es ayudarlas a ellas”.



El modelo de negocios de Bawi 360 está basado en un sistema compartido, los clientes serán las empresas socialmente responsables, quienes cubrirán el 60 por ciento de los gastos, y el resto será costeado por las comunidades a través del microfinanciamiento; a sabiendas que un taller previo les permitirá a las colectividades saber llevar una administración consecuente.



Por ahora cuentan con un prototipo semifuncional, pero están buscando una inversión de 800 mil pesos para perfeccionarlo y realizar las pruebas de resistencia. El camino no es sencillo sin embargo los objetivos son claros, “en corto tenemos 10 comunidades a las que queremos impactar. Primero queremos abarcar tres comunidades: Agua Amarilla en Chihuahua, Charco Cercado en San Luis Potosí, y Choix en Sinaloa.

Queremos llegar con ellos y a partir de ahí, detectar a todas las comunidades que hay en el país para poder estar presentes”.

La motivación del equipo va mucho más allá de la solución tecnológica a la falta de agua.

“Partimos de una idea, que es brindar agua para luego darles talleres, darles conocimiento. Yo creo que en un futuro este proyecto va a ser algo enteramente social y les va a brindar muchísimas herramientas, no solo agua”, concluye Abel.



