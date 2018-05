Las mompreneurs

Emprender es un proceso intimidante que requiere de mucha perseverancia, tiempo y sacrificios. Imaginen tomar esa decisión cuando, además, son mamás. Afortunadamente, para ellas la palabra imposible no existe.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registro en el cuarto trimestre de 2017, a 20.2 millones de mujeres que forman parte de la población económicamente activa en México, de las cuales 19.3% trabajan por cuenta propia.

A pesar de que el país va por buen camino, “vamos avanzando, pero lento. Falta que se articulen todos los ecosistemas de emprendedores; no es nada más que las mujeres se la crean, sino que los hombres también sientan que hay un rol distinto al que ambos puedan acceder”, menciona Ana Victoria García, fundadora y directora de Victoria 147.

De acuerdo con la creadora de esta organización, especializada en apoyar a mujeres emprendedoras o mompreneurs, la tendencia de las mujeres mamás que inician un negocio va en alza. "A seis años de que inició Victoria 147, hay emprendimientos mucho más sofisticados, ya que las mujeres se van acercando cada vez más a los fondos de inversión", comenta.





Empresarias en equilibrio

Desde sus raíces, Victoria 147 cuenta con una metodología para cuidar al personal y a las emprendedoras. A la fecha tiene activos más de 1,100 emprendimientos, de los cuales 46% están encabezados por mamás dentro de sus programas de academia y aceleración.

“Antes de iniciar este proyecto, evalué distintos programas de incubación y aceleración para emprendedores, me di cuenta de que casi no había mujeres en ellos. También detecté que una de las principales razones es porque no trabajan la parte personal dentro de ellos”, comenta la fundadora.

Para Ana Victoria es importante impulsar a las mamás que trabajan dentro de su compañía mediante su filosofía corporativa, la cual busca un balance en la vida de las mujeres que colaboran con ella. “Tienen esquemas para que continúen su crecimiento profesional, así como flexibilidad en horarios y opción de trabajar desde casa, con base en resultados”, dice la CEO. Además, agrega que “al promover filosofías incluyentes en la organización, se puede lograr que más empresas piensen de una manera similar”.

46% de los emprendimientos en Victoria 147 están encabezados por mamás.



Un ejemplo es la directora de comunicación de Victoria 147, Eugenia Correa, quien considera que la organización que funge como plataforma de networking y aceleración, le permite seguir creciendo profesionalmente y disfrutando su faceta de mamá, "se cree firmemente en la flexibilidad de horarios, y consideran que las mujeres podemos ser más efectivas trabajando en nuestras propias horas", dice.





Inspírate en ellas

Si hasta aquí aún crees que ser mamá y tener un negocio propio es imposible, estas historias te mostrarán que puedes combinar exitosamente ambos roles.





Empleadora eventual

Vera Makarov, cofundadora y coCEO de Apli, la plataforma online de empleos con turnos temporales, está convencida de que se puede ser madre y emprendedora al mismo tiempo. No obstante, ella considera que es difícil repartir el tiempo entre el trabajo y la familia, “estás constantemente en modo multitarea”, afirma.

Para Vera Makarov emprender un negocio tecnológico no era novedad, ya que su trayectoria profesional le permitió participar en los portales de internet como Carmudi, Lamudi y hellofood. Sin embargo, la creación de Apli, en el 2016, fue diferente, pues estaba embarazada. “Me enteré de la noticia unos días después de haber realizado el pitch a nuestros inversionistas “, cuenta.

Ahora, con un bebé de casi un año, Makarov asegura que necesita ser sumamente organizada para poder participar en juntas de trabajo y tener tiempo de calidad con su hijo. “Hay que establecer una rutina y horarios. Si te toca trabajar más tarde de lo previsto, tienes que verificar que realmente sea necesario y no puede esperar para mañana”, comenta.

Uno de los desafíos que enfrenta es que debe de entender que solo tiene 24 horas en el día y que no puede dedicar todo ese tiempo a la empresa ni a su hijo.

"Construyendo una fuerte red de apoyo con tu familia, tus cofundadores y tu equipo, la guardería y cuidadoras de tus niños puedes vencer cualquier desafío", afirma Makarov.





En zapatos de mamá

En 2014, Ana Lucía Cepeda fundó su empresa social Bolsa rosa, dirigido al talento femenino, en particular a mamás profesionistas que buscan puestos de trabajo con esquemas flexibles y que sean compatibles con su vida laboral y personal.

Esta empresaria regiomontana es una apasionada del emprendimiento social y trabaja constantemente para crear un cambio positivo en la sociedad. “Detecté que en el mercado laboral faltaban empleos flexibles para más mamás, sobre todo con estudios profesionales. Esta bolsa de trabajo les permite continuar laborando sin sentirse obligadas a dejarlo después de la maternidad”, comenta Ana Lucía.

A seis años de impulsar en temas de trabajo flexible a favor de las mujeres, este 2018 Cepeda se convirtió en madre por primera vez. “He estado en el mundo de mamás, pero siempre como audiencia externa… ahora me daré cuenta del verdadero valor que aporta Bolsa rosa a cada mujer, familia y empresa”, cuenta.

19.3% de las mujeres que trabajan, lo hacen por cuenta propia.



Ana Lucía está consciente de que es un gran reto convertirse en mamá y estar al frente de una compañía, por lo que aconseja que antes de la incapacidad por maternidad, lleves tu trabajo al siguiente nivel para motivarte a regresar a la vida laboral.

“Creo que, si nosotras mismas dejamos que nuestro trabajo deje de ser retador y atractivo, no tendremos las mismas ganas de volver”, dice la CEO de Bolsa rosa.





Amor a distancia

Emprendedora y visionaria son dos palabras que describen a LisaMilton, quien desde hace cinco años creó Azap, una startup que comercializa flores y regalos por internet.

Lisa Milton es norteamericana y vive en México desde hace 10 años. Antes de llegar al país, vivió en Losángeles, California, EU, donde trabajó en una ONG llamada LAVoice, encargada de mejorar las condiciones de los migrantes que viven en aquel país. Ella siempre tuvo la inquietud de emprender en un mercado emergente y quería hacerlo en México.

Actualmente, la CEO de Azap está viviendo una nueva etapa en su vida personal al estar por primera vez embarazada, por lo que considera que lo más difícil a enfrentar los próximos meses, durante su licencia de maternidad, será alejarse de la empresa por mucho tiempo.

Milton está muy consciente que para seguir logrando el éxito en su empresa, debe crear un equipo independiente, autónomo, empoderado, motivado, pero sobre todo responsable y que tenga la iniciativa de tomar las mejores decisiones en su ausencia. “Debes crear una cultura interna que permita que tu equipo se autogestione, resuelva problemas y tome las mejores decisiones cuando tú no estés”, comenta.

Además, agrega que el uso de la tecnología y sistemas de gestión online le han permitido estar al pendiente de su compañía.

Para las mompreneurs conseguir y mantener su proyecto de negocio a lo largo de su trayecto no es una tarea fácil ya que enfrentan miles de problemáticas como la enfermedad de tu hijo, pero con constancia y determinación puedes equilibrar tu vida entre tu empresa y ser mamá.