Los avances tecnológicos de los úl­timos años son guiños al futuro laboral. Invenciones como Sophie —la primera robot a la que se le ha concedido una nacionalidad— generan dudas y angustia ante lo que puede ser el mercado laboral.

Para muchos, las máquinas desplazarán al ser humano de sus puestos de trabajo. Un ejemplo que sostiene este supuesto es el robot de la agencia de noticias The Associated Press (AP), el cual puede generar historias cortas en un periodo reducido de tiempo; de hecho, el robot puede producir 4,400 historias por cada 300 que hace un periodista, de acuerdo con la agencia de comunicación internacional.

Por otro lado, Richard Eisenberg, editor de Money and Work Channels for NextAvenue.org, afirma que el humano no dejará de ser necesario, y coincide con James Manyika, presidente y director general de McKinsey Global Institute, quien dice que la tecnología no hará que haya menos trabajo, pero sí que este sea distinto.

En países como Estados Unidos (EU), la auto­matización y robotización de las industrias han sido el principal factor de la pérdida de empleos. Según Fred Economic Data, EU ahora produce 85% más bienes de los que fabricaba en 1987, pero con un tercio menos de la planta laboral.

Aunque la tecnología ha sido señalada como la culpable, el problema de fondo es que a esa po­blación no se le ha capacitado para insertarse en una producción automatizada.

Verónica Baz, directora de Profesionistas.org.mx, escribe en Milenio “que la falta de habilidades adecuadas tendrá un precio cada vez más alto” porque 40% de los empleos en México son auto­matizables. Para Baz la automatización derivará en la necesidad de desarrollar habilidades que las máquinas y robots no pueden llevar a cabo, tales como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, generación de ideas y toma de decisiones.

En una entrevista sobre este tema, el director de la Universidad del Valle de México (UVM), Luis Durán, dijo que “debemos enfocarnos más en crear escenarios de aprendizaje práctico y en desarrollar habilidades así como ofrecer espa­cios para la reflexión crítica”.

Además habría que considerar los estudios realizados por Robert D. Atkinson y John Wu, de la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación (ITIF, por sus siglas en inglés), donde afirman que solo 10% de los trabajos de las 702 ocupaciones están en riesgo debido a la automatización.

10 % de los trabajos en las 702 ocupaciones están en riesgo por la automatización



El reto



Frente a un panorama laboral poco claro, ¿cómo educar a las siguientes generaciones? Hay dos áreas del conocimiento que no son centrales en los planes de estudio actuales y que serán nece­sarios para que en un futuro, los niños puedan integrarse al ámbito laboral, según datos de estudios como The future is Emotional de Aeon y The Future of Jobs and Jobs Training del Pew Research Center. Estas son: ciencia, tecnolo­gía, ingeniería y matemáticas, conocidas por sus siglas en inglés como habilidades STEM y la inteligencia emocional, que implica auto­conocimiento, autoestima y seguridad.

Hoy en día, muchas actividades extracurriculares se en­focan en estas áreas. Son tan necesarias, que las nuevas propuestas del plan académico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tam­bién contemplan el desarrollo de habilidades socioemocionales y mecanismos de aprendizaje sustentables que integran a las nuevas tecnologías.

Mark Solms, doctor en psicoanálisis y fundador de la Asociación de Neuropsicoanálisis, ha de­dicado su investigación a estudiar la mente y el rol que juegan las emociones como un vehí­culo constitutivo de quiénes somos. Para él, las emociones no son lo irracional, sino el reflejo del estado del mundo interno de cada persona y terminan siendo el primer filtro a través del cual percibimos la realidad que nos rodea.

Si se quieren niños líderes, dice Henry Doss, uno de los directores de Rainforest Strategies, firma dedicada a la innovación en estrategias y liderazgo, estos deben tener cinco habilida­des: la herramienta del lenguaje; liderazgo y lo que el fracaso implica en esto; la importancia de la autenticidad en el trabajo y del autoco­nocimiento; amplitud, tener la capacidad de cubrir temas en los que no se está especializado; y resiliencia o adaptación al cambio constante.

Tiempo extra

Muchos de los niños que hoy están en preescolar-primaria ocuparán puestos que aún no existen, además de que “en promedio, para 2020, más de un tercio de los conjuntos básicos de habili­dades deseadas por la mayoría de las ocupaciones estarán formadas por habilidades que aún no se consideran cruciales para el trabajo actual”, establece un estudio sobre el futuro laboral del World Economic Forum.

El análisis predice las condiciones del mer­cado y las capacidades y habilidades que se ne­cesitarán para participar en él. Dentro de estas, las más populares para el año 2020 serán las cognitivas, que incluyen creatividad y razona­miento matemático, y las sociales, que conside­ran a la inteligencia emocional y coordinación de otros. Mientras que, las habilidades físicas, se estima que tendrán solo 4% de cotización en el mercado laboral.

En México, las actividades extracurriculares responden de forma específica al fomento de estas habilidades del futuro. Cursos como los que ofre­cen RoboKids, I.D.R, Intelkids o Troonic unas de las muchas escuelas de robóticas son evidencia de que el sector privado comienza a invertir tiempo y dinero en las nuevas generaciones. Estas inicia­tivas fomentan habilidades como la creatividad, la resolución de problemas complejos y el pensa­miento matemático a través de la programación el diseño y la creación de diferentes robots.

En cuanto a la inteligencia emocional, hay proyectos que ofrecen servicios para atender esta área, como es el caso de Switch, una iniciativa que ofrece cursos y espacios extracurriculares para que desde una edad temprana los niños tra­bajen y desarrollen sus emociones. Hay organiza­ciones en el mundo, como El Arte de Vivir, que imparten programas en diversos países, incluido México, para que adolescentes desarrollen la autoconfianza, puedan articular el diálogo y, también, manejen sus emociones.

El futuro tan solo se asoma y la tecnología modificará nuestros estilos de vida. Según Ma­ría Teresa Arnal, la directora de Google México, 70% de los trabajos estarán relacionados con las habilidades STEM, mientras que, como dice Marc Brackett, director del Centro de Inteligencia Emo­cional de la Universidad de Yale, la educación emocional es fundamental para impulsar y me­jorar al aprendizaje, a las relaciones humanas, la capacidad de tomar decisiones, la salud de cada individuo y hasta la creatividad.

Estas dos áreas parecen ser una buena apuesta para las generaciones del futuro y aunque en México la tendencia a penas inicie, ya empieza a transformar los centros educativos tanto privados, como la vi­sión educativa del Estado.