Un programa para impulsar a jóvenes talentos

¿Por qué Talentum-Universidad viene a fortalecer la cadena educativa en México?

Talentum-Universidad es un programa que desarrollamos en la unidad de Investigación Especializada de Educación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); lo desarrollamos como grupo un poco antes, pero su casa es el CIDE.

En México hay problemas serios en materia de calidad educativa, ya que el aprendizaje que reciben los alumnos en las escuelas no es bueno.

El instrumento que se utiliza en México para medir este aprendizaje es una prueba del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), que desarrolló la OCDE. Y el dato más conocido que se ha encontrado respecto de los problemas de calidad educativa tiene que ver con que cerca de 50% de los estudiantes de 15 años en México no tiene los conocimientos y las habilidades suficientes para pasar al siguiente nivel de educación o incorporarse a la vida laboral. Están abajo del nivel de suficiencia.





En México, ¿qué nivel tiene el talento?

En todas las competencias (lectura, matemá­ticas y ciencias) están en los niveles 5 y 6 de PISA. Nosotros nos concentramos en matemáticas para el análisis que dio origen a Talentum-Universidad, y en 2015 México tuvo un resultado de .6%, es decir, 6 de cada 1,000 eran matemáticos.





¿Cómo funciona Talentum-Universidad?

La cuarta edición del programa, este 2018, tiene como tema central las “Soluciones para un México justo, próspero e incluyente”.



Se lanza cada año una convocatoria nacional con un tema diferente para que estudiantes universitarios de cualquier estado, carrera y universidad mexicana —pública o privada— que cumplan con los requisitos, se registren y presenten los filtros de selección que se admi­nistran en tres fases.

El año pasado 14,000 estudiantes iniciaron el proceso, de los cuales seleccionamos 60, 30 hombres y 30 mujeres. Este año se llevó a cabo la cuarta edición.

¿De dónde reciben apoyos?

De la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones, como la Asociación Mexicana de Bancos. Pero este año se sumó el programa Bécalos, que es el apoyo privado más impor­tante en México.





¿Han tenido casos de éxito?

Sí, muchos. Solo por mencionar alguno, está un chico de Guanajuato que estudió en la pri­mera generación, en una universidad pública. Él actualmente está realizando su doctorado en Investigación de Operaciones con una beca completa, que es el máximo honor, en la Uni­versidad Cornell, en Estados Unidos.





¿Cómo definen al talento?

El talento no es un activo; esto puede sonar raro, pero nosotros creemos que no es un activo que le pertenezca solo a la persona y menos si esa persona ha tenido apoyos como los que da Talentum-Universidad. El alumno debe desa­rrollarse en beneficio de todos. No buscamos “jefazos”, sino enfatizamos que para nosotros el liderazgo debe ser entendido como algo que tiene que ver con el servicio al otro.





Si pudieras cambiar algo de la educación en México, ¿qué sería?

Hay un millón de cosas que se tienen que hacer, todas ellas complejísimas, y es que tenemos un sistema educativo gigantesco con un nú­mero exorbitante de centros escolares que son difíciles de atender.