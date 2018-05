Ha sido muy difícil tratar TLCAN con México: Trump

Washington

El mandatario estadunidense, Donald Trump, arremetió contra los intentos de México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al decir que tratar con sus dos vecinos había sido muy difícil.

"El TLCAN es muy difícil. Ha sido muy difícil tratar con México. Ha sido muy difícil tratar con Canadá (...) pero les diré que al final nosotros ganaremos", dijo Trump a medios en la Casa Blanca.

TE RECOMENDAMOS: Negociación del TLCAN podría extenderse al 2019: Mnuchin

Canadá, México y Estados Unidos están convencidos de que el TLCAN, que entró en vigor en 1994 tiene la necesidad de una actualización para integrar problemáticas que no existían cuando se firmó el texto, especialmente en materia social y ambiental.

No obstante, Trump ha amenazado con abandonar el TLCAN si no se encuentra un acuerdo satisfactorio, al considerar que el tratado ha acabado con millones de empleos en su país y ha provocado la reubicación de empresas, en particular en el sector automotor.

gcc