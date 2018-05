Descarta IMEF crisis sexenal pese a posible triunfo de AMLO

Ciudad de México

Aunque preocupa un escenario en el que el próximo ejecutivo sea antisistémico y por tanto vaya en contra de ciertas prácticas que han dado resultados positivos, como la reforma energética, la economía nacional muestra fortalezas y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) descarta una crisis sexenal.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que de ganar las elecciones presidenciales echaría para atrás la reforma energética y revisaría todos los contratos que se han firmado a partir de su aprobación.

"Llegamos a esta transición de gobierno con fundamentales macroeconómicos muy sólidos, por la parte de la inflación, del crecimiento, de las finanzas públicas. No es trivial que ésta va a ser la cuarta transición sexenal en donde no va a haber crisis económica", dijo el vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, Federico Rubli, en conferencia de prensa.

En este sentido, el presidente nacional del IMEF, Fernando López Macari, añadió que "la economía mexicana muestra fundamentales sólidos importantes, muestra un manejo responsable de las finanzas públicas que se han mantenido por varios sexenios, que no es producto de un gobierno o un partido particular, sino que ha sido más bien el entendimiento de que la disciplina financiera y económica es un proceso a largo plazo que debiera de mantenerse".

Es así que considera que las bases fundamentales de la economía mexicana están bien sentadas para resistir no sólo embates de fenómenos geopolíticos que pudieran darse en el exterior, sino situaciones internas que también pudieran afectar.

Además, si bien preocupa que de concretarse el resultado de las encuestas, el líder del ejecutivo en el país pudiera tomar actitudes para revertir los procesos que le han dado muchísimo en materia de competitividad internacional y de apertura de mercados, la nación tiene tres poderes constitucionales que le permiten contar con equilibrio y balance entre ellos, apuntó Macari.

"Aunque en el discurso político se pretenda que el ejecutivo tiene el alcance de hacer o deshacer, se requiere de instrumentación política para llegar a acuerdos", resaltó.

Retraso en TLCAN manda señal positiva

Con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el IMEF considera que el hecho de que haya un retraso en su conclusión manda un mensaje de que la mesa mexicana va a privilegiar un acuerdo de calidad por encima de los tiempos políticos y que no beneficie a unos cuantos.

"Creemos que es un acto responsable de no aceptar por aceptar condiciones que no son favorables para la economía mexicana y que no son favorables para la competencia mexicana", sostuvo López Macari.

Ante ciberataque a SPEI, Hacienda debería ser más activa

Ante el ciberataque el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) el Banco de México (Banxico) ha tomado las acciones indicadas; sin embargo, al IMEF le hubiera gustado ver un rol más activo de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de dar mayor certeza y respaldo.

El presidente nacional del IMEF señaló que si bien el monto robado es una cantidad mínima comparada con los recursos que maneja el sistema financiero, no debe ser minimizada pues el sistema fue vulnerado.

Federico Rubli agregó que este tipo de ataques puede deteriorar la credibilidad y confianza de los usuarios, por lo que le hubiera gustado ver una campaña de comunicación más amplia para transmitir tranquilidad a los usuarios.

