Delegación de EU viaja a China para diálogo comercial

Una delegación de Estados Unidos viaja a China para entablar conversaciones sobre el comercio entre ambos países, anunció el presidente Donald Trump.

"Una delegación va rumbo a China para comenzar las conversaciones sobre el déficit comercial masivo que se ha creado con nuestro país", escribió el presidente estadunidense en su cuenta de Twitter.

Delegation heading to China to begin talks on the Massive Trade Deficit that has been created with our Country. Very much like North Korea, this should have been fixed years ago, not now. Same with other countries and NAFTA...but it will all get done. Great Potential for USA!