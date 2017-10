David Geffen, el Lorenzo de Medici del entretenimiento

México

Durante la época del Renacimiento, Lorenzo de Medici, estadista italiano y gobernante de la República de Florencia, fue un destacado mecenas que patrocinó e impulsó a varios artistas, literatos y científicos. En la era contemporánea se le puede comparar con David Geffen, quien junto con Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg fundaron la firma DreamWorks SKG, trinchera desde la que han impulsado el talento en la industria del entretenimiento.

El estadunidense, a quien el actor Tom Hanks define en el documental David Geffen: el rey del show business, como una persona “constante, implacable y sincera”, ha conseguido convertirse en un mecenas del entretenimiento.Guardando proporciones, entre los artistas de Medici estuvieron Botticelli y Da Vinci, mientras que en los de Geffen destacan Guns N’ Roses, Aerosmith y The Eagles.

En la década de los 90 fundó Geffen Records, firma con la que despuntó en la industria musical; en 1994 creó la casa de animación DreamWorks; tiene acciones en Apple; está considerado en la lista Greatest living business minds de la revista Forbes, y cuenta con una fortuna de 7 mil 800 millones de dólares.

Inicia el sueño

Si algo tenía claro David Geffen desde niño es que no quería vivir en los suburbios de Brooklyn. Quería ganar mil dólares a la semana, residir en California y conducir un Cadillac.

“Siempre he pensado que cada persona se inventa a sí misma. Acabamos siendo un producto de nuestra propia imaginación”, ha dicho Geffen.

El medio del espectáculo siempre fue un impulsor para el joven, quien actuó como extra en la película de 1961 The explosive generation, pero fue al ver el filme musical Singin in the rain que decidió dedicarse a ese mundo.

Geffen se acercó a una amiga que conoció en el rodaje de The explosive generation. Ella le preguntó sobre su preparación y los talentos que tenía, a lo que el joven respondió que eran nulos. Así, ella le propuso convertirse en un agente talentos.

Con eso en mente (y con un falso título de la UCLA), David Geffen entró a trabajar en la agencia William Morris. Su objetivo era desarrollarse profesionalmente dentro del mundo cinematográfico, pero la oportunidad en el rubro musical llegó primero, por lo que fundó Geffen Records.

Su oportunidad de ser en un afamado magnate y referente del entretenimiento mundial casi se ve opacada cuando recibió una carta en la que el servicio militar estadunidense lo llamaba para entrar a las filas del ejército y probablemente ser enviado a la Guerra de Vietnam.

Durante la entrevista solo una respuesta en específico podía salvarlo de ir a la guerra y de dejar atrás el trabajo que tanto había anhelado... dijo ser gay. Fue así que pudo continuar con su trabajo en William Morris, para pronto convertirse en uno de los personajes más trascendentes de la industria.

Magnate

Para convertirse en un millonario aclamado por empresarios del medio y llevar a la cima del éxito a Guns N’ Roses —considerada la última gran banda de rock—, no bastaba con tener el apetito de alguien que ha visto muchas series televisivas. Eso le quedó claro a Geffen, quien en sus primeros acercamientos a la música no tenía idea de cómo era un contrato.

Subiendo los estándares de la empresa en la que trabajaba y con una percepción más desarrollada que la de muchos, fue que se involucró con artistas como Laura Nyro. De la mano de ella fue como Geffen se consolidó a mitad de sus veintes en un empresario multimillonario, con lo que comenzó a laborar por su cuenta.

Con un bajo perfil mediático, el estadunidense sigue siendo un referente en lo que respecta al entretenimiento; sin embargo, ya no participa de manera activa en los negocios que lo llevaron a ser millonario. Su inversión en colecciones de arte, que incluyen a Willem de Kooning, Jackson Pollock y Jasper Johns, así como sus donativos a instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otras, han ocupado los últimos años de su carrera.

Pasado

En la época del Renacimiento, Lorenzo de Medici se catacterizó por apoyar a un sinfín de artistas y literatos.

Talento

Geffen siguió los pasos de Medici, pero con su propio estilo; desde su trinchera ha sido clave en el éxito de varias bandas musicales.

Logro

Su trabajo lo ha llevado a ser una de las personas más ricas del planeta; su fortuna asciende a 7 mil 800 millones de dólares.