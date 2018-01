Bank of America ve cuesta de enero…y de febrero… y marzo

Ciudad de México

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) prevé que la ‘cuesta’ de inicios de año se extenderá hasta marzo, luego de conocer que al cierre de 2017 la inflación registró una tasa anual de 6.77 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi.

“La inflación que tenemos es muy alta y eso va a hacer ciertamente que este enero se sienta con una cuesta muy difícil. Y esto es parte del porqué estamos en estimaciones de crecimiento abajo del consenso, porque creemos que va a ser cuesta de enero y de febrero y de marzo, va a ser una cuesta importante porque el consumo se va a ir desacelerando”, indicó en conferencia con medios el economista en jefe de BofAML, Carlos Capistrán.

Explicó que en diciembre pasado la inflación de servicios registró niveles muy bajos y eso está reflejando que hay una menor demanda en la economía; además, hay menor inversión y como el gobierno quiere lograr un superávit primario, está gastando menos, lo que generará que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en menor medida.

BofAML estima que la inflación estará la mayor parte de 2018 por arriba de 4 por ciento y hacia final de año llegará a 3.6 por ciento, mientras que para el PIB calcula que aumentará 1.6 por ciento en 2018, por debajo del 2.1 de 2017 y del 2.2 a 2.5 por ciento que prevé el consenso del mercado.

Esto en un entorno de alta incertidumbre, generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma fiscal en Estados Unidos (EU) y el proceso electoral en el país, a lo que se suma el clima de inseguridad en el país

Para el TLCAN, Capistrán considera un escenario central en el que al concluir la cuarta ronda, se anunciarán nuevas etapas de negociación, lo que seguirá generando incertidumbre y afectando la inversión privada.

Con respecto a la reforma fiscal, señalo que México no necesariamente tiene que responder y este año sería muy difícil hacerlo al ser un periodo electoral; no obstante, dijo que en 2019 podría haber mayor espacio; además, las decisiones de inversión no dependen solamente de la parte impositiva, hay otros elementos importantes como el costo de la mano de obra.

En relación con las elecciones, el economista de BofAML estima que será una contienda muy cerrada y generará incertidumbre; no obstante, un paso importante es que los candidatos han dicho que van a mantener finanzas públicas sanas.

Detalló que José Antonio Meade genera confianza a los inversionistas internacionales, mientras que con Andrés Manuel López Obrador casi no han hablado y los discursos que ha dicho en el pasado generan cierta inquietud.

