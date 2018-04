El antes y después de las finanzas tradicionales

Torreón, Coahuila

La Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey campus Laguna llevó a cabo la conferencia: "Criptomonedas, el bit que pone en quiebra la economía mundial", impartida por el catedrático Rubén Mosqueda Almanza.

Señaló que ya no existe un antes, sino un después en donde el sistema financiero y de inversiones tendrá que ser rediseñado, tal y como ya lo han hecho otros países.

"Ya no existe un antes, ya es lo que viene, el mecanismo de blockchain ha revolucionado el mecanismo de financiamiento como de inversión. Rusia y Venezuela que ya lo hicieron, China que ya lo hará, son claros ejemplos de países que ya están pensando emitir criptomonedas para financiarse e invertir como mecanismos de pago".

Indicó que ya no existen métricas financieras y económicas que resulten válidas en el mundo. Las criptomonedas vienen a violentar todos los mecanismos de inversión y los retos financieros bursátiles, por lo que se tienen que rediseñarse.

Rubén Mosqueda es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes en las áreas Finanzas desde 2012.

Indicó que en México recientemente se emitió la Ley Fintech que regula no sólo a las criptomonedas sino a las instituciones financieras que utilizan la tecnología.

"Fueron reguladas como mecanismo de pago no como mecanismo de inversión, con una firme intención de regularlas ya que el crimen organizado y el narcotráfico utiliza las criptomonedas como mecanismo de pago y ahora están plenamente reguladas y prohibidas".

"Corresponde a la Ley del Mercado de Valores, la Ley Fintech lo que trata de hacer es proteger a los inversionistas y hasta la fecha las instituciones dedicadas a promover el uso de estas monedas no tenían ninguna responsabilidad, no informaban a sus clientes del riesgo, no reunian las caracteristicas que demandaban a las instituciones financieras.

La Ley Fintech lo que hace es prohibir ciertas operaciones que se daban al amparo del crimen organizado.

"México es el primero de Iberoamérica en el uso de estas criptomonedas, aunque se desconoce quiénes son los principales usuarios, el 30% de las inversiones que estaban en los mercados financieros tradicionales han migrado a los llamados OTC, en donde se incluyen las criptomonedas, son recursos que se dejan de utilizar en la actividad productiva y migran con el único afán de enriquecerse".