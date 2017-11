Suman 10 mil hipotecas afectadas por sismos: ABM

Ciudad de México

La Asociación de Bancos de México (ABM) reportó que suman 10 mil los créditos hipotecarios que registran algún tipo de siniestro por los sismos de septiembre que sacudieron a la Ciudad de México y otras entidades del país.

“Considero que son pocos. No nos han reportado todos los que hay pero es el número que tenemos y con los que reportamos en este momento”, manifestó el presidente del organismo, Marcos Martínez Gavica.

En conferencia de prensa, indicó que de dicha cifra, 213 son pérdida total; por lo que sólo resta cobrar el seguro en caso de tenerlo, ya sea total o parcial.

“La banca es una industria que cuida a su cliente, por lo que si había 77 casos reportados por la Condusef -Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros-, se están resolviendo y los que hayan se van a resolver, pues no se puede pretender que pague lo que ya no tiene”, sostuvo.

No obstante, Martínez dijo que no se pueden tolerar los abusos, pues existen quienes sí tienen los recursos para continuar con los pagos de su crédito pero que no lo hacen.

“Si tenemos que perder, perdemos, pero quien nos quiera meter una pérdida de mala forma veremos cómo lo impedimos”, aseguró.

Martínez Garnica comentó que los apoyos para atender la emergencia de los sismos, han recaudado 493 millones de pesos de aportaciones de colaboradores, clientes y usuarios a través de 21 bancos asociados a la ABM.

Agradecen desenpeño de Carstens

Sobre el período que concluirá el actual gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, con quien tuvieron un encuentro privado y de manera previa a la conferencia, al igual que con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo que la ABM reconoce y agradece el papel que desempeñó Carstens y que favoreció a México.

“Tanto en el Banco de México como previamente en la Secretaría de Hacienda ha sido una historia realmente sobresaliente, es una pérdida para el país pero es algo muy bueno para un mexicano que pueda entrar en otras latitudes y sobre todo con el conocimiento de México”, expresó.

En el balance del comportamiento de la banca mexicana se destacó que a pesar de un entorno complejo la economía sigue creciendo, con apoyo del mercado doméstico y la demanda externa, no obstante, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque ha causado volatilidad no a niveles de 22 pesos por dólar como a principios del año.

Además, pese a los incrementos en la tasa de referencia, las tasas de interés bancario registran un comportamiento estable con un crecimiento en el crédito de 12.9 por ciento, el crédito hipotecario 10.3 por ciento y para empresas de 8.6 por ciento.





