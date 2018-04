Existen mejores condiciones para subir salario mínimo: IP

Ciudad de México

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que con la disminución que ha venido registrando la inflación, ya existen las condiciones para incrementar el salario mínimo general a 98.15 pesos.

"El salario mínimo general debe alinearse a la línea del bienestar, que se ubicaría en 98.15 pesos; con los datos que se tienen de que la inflación ha empezado a ceder, sí existen las condiciones para que de inmediato, con un análisis correspondiente, pueda acordarse el movimiento en base a un incremento nominal", aseguró.

Recordó que el pasado 21 de noviembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó que sería en el primer cuatrimestre de este cuando donde se convocaría a los tres sectores, para revisar si existen las condiciones para realizarse un ajuste al salario mínimo a través del monto independiente de recuperación y llegar a la línea de bienestar.

"El día de hoy me estaré entrevistando con el Secretario del Trabajo y Previsión Social (Roberto Campa), ya que este último es quien le competen facultades para que solicite a la Conasami que inicie el procedimiento de revisión", dijo.

Destacó que las decisiones de política pública no deben interrumpirse por el hecho de que hay una campaña electoral, "la legislación es clara de qué no pueden hacer los gobernantes para que una acción de gobierno no se interprete como proselitismo".

Recordó que las decisiones de la Conasami son tripartitas, es decir que corresponde a representantes de los trabajadores, del gobierno y del sector empresarial; "de tal manera que no hay que mezclar con las campañas, ningún candidato debe lucrar con este tema".