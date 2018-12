Construcción de Santa Lucía iniciará en enero, dice AMLO

Roberto Valadez

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en enero de 2019 iniciarán los trabajos del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y que en marzo arrancará la construcción de la primera pista de aterrizaje. En tanto, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó al mandatario reconsiderar su decisión de que sea el Ejército el encargado de desarrollar la obra.



“Iniciamos en enero la construcción en Santa Lucía, estamos hablando de estudios, ya maquinaria pesada trabajando, si mal no recuerdo va a ser en marzo la construcción de pistas, incluye de inmediato la construcción de una nueva pista, de la terminal y de la vía de comunicación del actual aeropuerto a Santa Lucía”, dijo.



Aunque las obras comenzarán en enero, el Presidente reconoció que queda pendiente un último dictamen de expertos extranjeros que les confirmen que se pueden construir tres pistas y no solo dos, y que recibirán en dos meses.



INCONFORMIDAD



Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC, ante el anuncio de que la edificación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía será hecho por militares, solicitó a López Obrador reconsiderar dicha decisión y no los deje fuera de este importante proyecto.



En entrevista con MILENIO, Ramírez Leal pidió al mandatario que antes de otorgar los 15 mil millones de pesos de recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional, piense en las muchas compañías constructoras que existen en el país y tienen la capacidad para hacer este tipo de obras.



“Somos de los principales sorprendidos. El llamado que hacemos desde la CMIC es que reconsidere esta opción. Creemos que debería volver a analizar este anuncio, porque la Ley de Obra Pública marca que en este tipo de proyecto (aeropuerto) todo mundo puede participar”, indicó.



En meses anteriores, el presidente López Obrador había dicho que para la terminal aérea de Santa Lucía todas las constructoras que habían participado en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y otros más podían participar en la obra. “Con este cambio imagina qué piensan ahora las empresas”, dijo Ramírez Leal.



Advirtió que si concreta que los militares edifiquen el aeropuerto, el sector de la construcción estará en riesgo en desacelerar su actividad y solo crecer 2 por ciento, cuando se tienen un perspectiva de 2.5 por ciento.



El presidente de la CMIC comentó que el hecho de que las empresas privadas participen en los diversos proyectos del país da muchos beneficios, ya que genera pagos de impuestos y creación de empleos.



Señaló que a escala nacional la industria de la construcción crea aproximadamente 6 millones de trabajos directos y 2.8 millones de indirectos; siendo una de las principales ramas que beneficia a la economía.



Ramírez Leal recordó que para este 2018 el sector se vio fuertemente perjudicado, porque la anterior administración ya no realizó ninguna licitación y se cerró la llave de las contrataciones desde agosto pasado, con lo cual solamente tendrán un crecimiento de 1.6 por ciento.



En cuanto al Proyecto de Egresos para el próximo año, el presidente de la CMIC señaló que la inversión física presupuestaria quedó en 676 mil 377 millones de pesos, lo que solo representa 2.7 por ciento del PIB.



Y ADEMÁS



REACCIONES ANTE RECOMPRA

Moody´s Investors Services confirmó la calificación de los bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Baa3 y cambió la perspectiva a estable; destacó que los inversionistas han dado su consentimiento para modificar cláusulas de los bonos. En tanto, Fitch rebajó la calificación de los títulos de las series de 2016 y 2017, desde BBB+ a BBB; explicó que hay un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.