Concesionar NAIM sería más caro: Ruiz Esparza

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, respondió a Carlos Slim y aseguró que concesionar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) hubiera significado un mayor costo.

"Son dos modelos distintos, el modelo público, que fue el que se eligió, tiene ciertos beneficios, uno de ellos es que estamos financiando su construcción con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM, que ha implicado un costo muy bajo" señaló.

En contraste, en el otro modelo, que es la concesión, la construcción del nuevo aeropuerto "tendría que financiarse con créditos nacionales e internacionales a un costo que no tiene nada que ver con el que estamos logrando", aseguró en una reunión con medios.

El funcionario dijo que en Turquía se edificó, concesionada, una terminal similar a la que se planea en México y tuvo costo aproximado de 55 mil millones de dólares, mientras que el NAIM "ha preservado su costo inicial, aunque seguramente sufrirá variación no mayor, de 13 mil millones de dólares".

Ayer, Carlos Slim dijo que el proyecto debió ser concesionado. "No entendí por qué no lo hicieron concesión, que no tenga que usar recursos públicos para que los fondos de pensión tengan en qué invertir. Lo que sí es una regla universal es que la obra pública siempre se tarda más que una obra concesionada y cuesta más", indicó.



Buscar nueva sede para NAIM tardaría hasta 6 años

En relación con mudar la construcción del nuevo aeropuerto, la SCT y la Secretaría de Turismo (Sectur) aseguraron que buscar un nuevo sitio, a 40 o 50 kilómetros del centro del país, podría tardar hasta seis años, lo cual beneficiaría a las terminales de Estados Unidos.

En conferencia durante el Tianguis Turístico, Esparza señaló que se ha hablado de dos opciones ante una posible suspensión del NAIM. Una es llevarlo a Santa Lucía, que consideró técnicamente inviable, y otra buscar un nuevo lugar, que implicaría el retraso mencionado.

Por su parte, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que este aspecto ocasionaría que México deje de ser un hub (centro de conexión) internacional, lo que beneficiaría a terminales de Estados Unidos, como son Atlanta o Houston.

En los aeropuertos de Estados Unidos deben estar muy contentos de una posible cancelación del NAIM, porque captarán los viajeros que ya no transiten por el país, indicó De la Madrid.

