Andrés Roemer reúne a emprendedores en Puebla

Puebla

En el marco de la celebración del Festival Internacional de Mentes Brillantes, la Ciudad de las Ideas 2017: Beyond X, el Dr. Andrés Roemer logró concentrar este fin de semana a los mejores emprendedores del mundo en la capital poblana en el concurso de emprendimiento social, Gifted Citizen.

Dicho concurso tiene el propósito de reconocer y premiar a los ciudadanos que al llevar las ideas a la acción benefician a diez millones de personas en los próximos seis años.

La visión del también Embajador de la Unesco, Andrés Roemer es única: invita a los asistentes del festival a ir más allá de lo que pensamos, de lo que somos y de nuestras acciones.

A través de Gifted Citizen, promueve la idea de que también se puede ir más allá de uno mismo, encontrando soluciones reales a problemas actuales.

Además de un reconocimiento internacional, se otorga al proyecto ganador un millón de pesos mexicano, para que el emprendedor, pueda potencializar su negocio e impactar la vida de diez millones de personas, en un lapso de seis años.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, es testigo este fin de semana de la presentación de veintinueve semifinalistas de los más de mil proyectos que inscritos en el concurso; dichos que abarcan las categorías de ciencias, tecnología, medicina, beneficio social, entre otros.

“Para los gifted citizens, no hay obstáculo que no pueda resolverse. Para los gifted citizens, no hay obstáculo que o pueda superarse. Para los gifted citizens, los obstáculos son el combustible que los hace mejores y más fuertes; pueden alcanzar nuevas alturas y pueden ir más lejos de cualquier reto. Con su pasión y visión, pueden transformar el mundo”, dijo David Perlo, Director de Gifted Citizen, en la inauguración del evento.

La Ciudad de las Ideas, nace de la iniciativa del Dr. Andrés Roemer al darse cuenta de la enorme necesidad que tenía el ser humano de desarrollar su pensamiento crítico e inteligencia emocional; asimismo, busca celebrar y explotar al máximo su creatividad y curiosidad innatas.

Durante tres días (17, 18 y 19 del mes en curso) Puebla es el punto de reunión para los científicos, filósofos, humanistas, psicólogos y artistas más destacados en su campo, para recordarnos que “no podemos creer todo lo que pensamos”.