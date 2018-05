Se concretará la instalación de escuela japonesa en Gto

León, Gto.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) firmaría el convenio para concretar la instalación de una escuela pública japonesa, cuyo modelo educativo sea netamente japonés y a la que podrán asistir también niños mexicanos, informó el titular de la dependencia estatal, Eusebio Vega Pérez.

Señaló que la función de la Secretaría se concretaría en ser un enlace y apoyar la revalidación de materias.

“No forma parte de nuestro sistema educativo, no tenemos la responsabilidad ni de administrarla, ni de sostenerla, simplemente facilitarles para que sus hijas y sus hijos reciban el servicio como ellos lo quieren, y vamos a celebrar ese convenio para la revalidación de los estudios”, dijo.

Expuso que no se destinarán recursos públicos a este plantel, pues será facultad del gobernador Miguel Márquez el apoyo que les pueda otorgar, que en el mejor de los casos sería donar un terreno para la escuela.

“Ellos lo están solicitando, es facultad de un gobierno municipal donde se asiente o un gobierno estatal", mencionó al ser cuestionado sobre quién donaría este predio.

El secretario expuso que un grupo de ejecutivos y directivos de las empresas solicitaron esta escuela, que operaría bajo el modelo educativo japonés, lo que no significa que no puedan asistir también niños mexicanos.

“Una escuela japonesa que estaría dentro de lo que es el esquema de la embajada o el consulado aquí en León, como opera en Aguascalientes, una escuela japonesa que dirigen los japoneses y que recibe y atiende a los hijos e hijas de los japoneses radicados en Guanajuato; no quiere decir que si un niño mexicano desea entrar, no lo pueda hacer, entendemos que lo puede hacer porque con la Secretaría de Educación tenían que celebrar un convenio para la revalidación de esos estudios en caso de ser necesario, tenemos que dejar ese canal, ese puente para que no haya bloqueo”, dijo.

Expuso que de tratarse de los hijos de los japoneses, que deseen radicar en México habiendo estudiado en esa escuela con modelo educativo japonés, también tendrá que validar sus estudios.

Aún se ignora en que municipio se edificará esta escuela, cuya decisión, dijo el funcionario, depende de los japoneses, quienes están haciendo el estudio y se han acercado a las autoridades educativas para facilitarles lo necesario.

“Ellos van a construir, ellos van a operar, ellos van a sostener el proyecto o la escuela”, agregó Vega Pérez.