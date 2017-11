Competidores pagarán a Telmex uso de su red

México

Los operadores de servicios de telecomunicaciones dirán adiós a la tarifa cero a partir del 1 de enero de 2018 y empezarán a pagar céntimos por terminar sus llamadas y mensajes por minuto en la red de Telmex/América Móvil, así como las terminadas en las redes de los otros competidores.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dio a conocer que ya puso la tarifa a los servicios de interconexión entre operadores de telecomunicaciones; es decir, a las llamadas y mensajes que inician en la red de un operador y terminan en la de otro, con lo que cumplió con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En dicha sentencia se ordenó al instituto establecer una tarifa de interconexión entre operadores de telecomunicaciones, y evitar con ello el no cobro (tarifa cero) que había sido establecido por el Congreso en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por el uso de la red de Telmex y América Móvil en su carácter de agente económico preponderante.

Una vez que la SCJN emitió la sentencia los competidores de Telmex (Telefónica, AT&T, Axtel y los operadores de televisión por cable, entre otros) publicaron desplegados donde solicitaron al órgano regulador mantener el no cobro de la tarifa de interconexión. En el mismo tenor académicos y especialistas publicaron una serie de estudios en los que unos se mostraban a favor de mantener la tarifa cero bajo el argumento de que se vería afectado el bolsillo de los usuarios, pero otros afirmaron que esto no era posible, pues un solo elemento en el costo de un servicio no influye de manera directa en la tarifa al usuario.

Sin embargo, el instituto en cumplimiento con la sentencia emitida por la SCJN, informó que resolvió las tarifas que el agente económico preponderante (América Móvil/Telmex) cobrará a sus competidores. Dicho pago es únicamente entre empresas y no debe influir en la tarifa al usuario.

En un comunicado el Ifetel informó que dichas tarifas son las que resultaron de la metodología de costos, de forma que, por terminación de las llamadas en la red móvil de Telmex/América Móvil, (las que se hacen de otra empresa a un número de Telmex o Telcel) se cobrará por el servicio local en usuarios bajo la modalidad “el que llama paga” 0.028562 pesos por minuto de interconexión.

Por servicios de terminación de mensajes cortos (SMS) en usuarios móviles (mensajes entre celulares) el costo es de 0.007269 pesos, por servicios de originación del servicio local en usuarios fijos (llamadas de casa) será de 0.003092 pesos por minuto de interconexión, y por servicios de tránsito (las llamadas que inician con un operador, pero pasan por la red de diferentes empresas) de 0.003809 pesos por minuto.

Por otro lado se determinó que las tarifas de interconexión que se pagarán a concesionarios distintos a Telmex/América Móvil (Telefónica, AT&T, IZZI, Megacable y Axtel, entre otros) serán por terminación en la red móvil por el Servicio Local en usuarios bajo la modalidad “el que llama paga”, de 0.112799 pesos por minuto de interconexión.

LOS AFECTADOS

Las tarifas serán aplicables a partir de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Telefónica Movistar, hizo pública su postura ante la resolución y aseguró que se pone en riesgo la competencia en el sector.

En un comunicado la firma expresó su preocupación por la decisión del regulador. “Esto, se traduce en serias consecuencias para la competencia dentro del sector. La reforma en telecomunicaciones está fallando en el tema de concentración del mercado”, acusó.

AT&T destacó que en los últimos años, la política de tarifa cero funcionó, trajo mayor inversión, más y mejores servicios móviles, y precios dramáticamente más bajos para millones de consumidores mexicanos.

“Hoy estamos decepcionados, ya que la nueva tarifa de interconexión es un paso atrás en el camino para cumplir el objetivo de las reformas”.

AXTEL ANALIZA OPCIONES DE REFINANCIAMIENTO

La empresa de servicios de telecomunicaciones, Axtel informó que ha instruido a cuatro instituciones financieras para que organicen reuniones con inversionistas de renta fija en Londres y diversas ciudades de Estados Unidos a partir del próximo 6 de noviembre.

En un comunicado explicó que dependiendo de las condiciones imperantes en el mercado financiero, así como del interés expresado por los inversionistas, se evaluará y en su caso decidirá la emisión de notas senior quirografarias (de reembolso a corto y mediano plazo) en el mercado. Dichas notas servirán para refinanciar y mejorar el perfil de vencimientos de su deuda.

De acuerdo con los resultados del tercer trimestre de 2017 de la empresa, su deuda total disminuyó 994 millones de pesos comparado con el tercer trimestre de 2016, lo cual atribuyeron a una disminución de 111 millones de pesos en un crédito de largo plazo con Bancomext. También presentaron una caída de 9 millones de pesos en otros créditos y arrendamientos financieros y tuvieron un incremento de 25 millones de pesos en intereses devengados.