¡No más dudas!, te decimos todo sobre el buró de crédito

Ciudad de México

Aunque al principio el buró de crédito sí fue diseñado como una especie de “lista negra” en la que sólo estaban aquellos que no pagaban, hoy en día esta base de datos enlista a todos los que hayan solicitado un crédito, independientemente de la buena o mala administración del mismo.

¿Cómo funciona, para qué sirve, quiénes reportan, cómo puedo salir de él? Éstas y otras dudas fueron respondidas en un Facebook Live por Kathy Quintero, vocera de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, para los lectores de MILENIO.

A continuación te dejamos las respuestas a las principales dudas sobre este tema.

¿Qué es el Buró de Crédito?

Se le conoce como buró de crédito a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) que se encargan de reunir toda la información crediticia de las personas físicas o morales que hayan solicitado préstamos, tengan tarjeta de crédito o departamentales, o bien que cuenten con servicios como televisión por cable, planes de telefonía, entre otros.

En México operan dos sociedades de este tipo: Buró de Crédito, creada en 1996, y Círculo de Crédito que se conformó en 2005, pero a ambas instituciones las personas las suelen llamar “buró de crédito”.

Es importante saber que ambas son empresas privadas y que por lo tanto son independientes de bancos, tiendas departamentales y por supuesto del gobierno.

Todos estamos en buró de crédito, lo único que cambia es que tan bueno o malo es nuestro historial.



¿Quiénes están en el buró?

¡Todos!.

¿Para qué sirve el buró de crédito?

Es simple, imagina que la vecina que acaba de llegar al edificio llega a tocar a tu puerta para pedirte dinero prestado para comprar ropa, un auto o para un regalo. ¿Se lo prestarías?, seguramente necesitarías información sobre ella para tomar una decisión. ¿Trabaja, cuánto gana, tiene más deudas, es puntual en el pago del mantenimiento? Son sólo algunas de las respuestas que necesitarías.

Esto es lo que hace el buró de crédito: servir como fuente de información para los bancos, tiendas departamentales y todos aquellos a quienes tú les pides un préstamo.

¿Dónde puedo consultar mi historial de crédito?

Al historial se le conoce como “Reporte de Crédito Especial” y se puede consultar directamente tanto en la página de Buró de Crédito como en la de Círculo de Crédito.

En ambos casos te pedirán información sencilla como tus datos personales; si tienes tarjeta de crédito activa –no importa si nunca la usas- te van a pedir el número de tarjeta, tu límite de crédito y el banco o tienda departamental que te la dio.

También si tuviste o tienes un crédito hipotecario o automotriz en los últimos 6 años, te van a pedir el número de crédito y el otorgante. La solicitud también las puedes hacer por teléfono y de manera presencial.

Todos pueden consultar este reporte, aún quienes nunca han tenido crédito; en ambos casos tienes derecho a un reporte gratis por año y los reportes adicionales tienen un costo simbólico.

¿Por qué es importante mantener un buen historial crediticio?

Un buen historial crediticio genera una buena impresión a los otorgantes de crédito. Una buena calificación muestra que el usuario es puntual en el pago de sus adeudos y sólo adquiere créditos adecuados a su capacidad. Por lo tanto, es un mejor candidato para conseguir préstamos e incluso podría hacerse acreedor a créditos con tasas de interés preferenciales.

¿Cómo puedo salir del buró?

Como ya dijimos, todos los que hayan solicitado un crédito, independientemente de la buena o mala administración del mismo, están en el buró; por lo tanto la respuesta es: mientras sigas teniendo una cuenta bancaria, tarjeta, televisión por cable, telefonía, estés pagando tu auto o cualquier otro préstamo no puedes salir del buró. Lo que sí puedes hacer es mejorar tu historial.

En realidad son los adeudos los que tienen “fecha de caducidad” para seguir apareciendo en el reporte. El reporte de crédito especial presenta los últimos 24 meses de la historia del comportamiento de pago de cada crédito.

El crédito o el historial de pagos pueden eliminarse 72 meses contados a partir de la fecha de liquidación, siempre y cuando el otorgante de crédito haya reportado la fecha de cierre. Si la institución a la que le debes sigue reportando el adeudo, seguirás eternamente con ese ‘negrito en el arroz’.

Por ejemplo, si tú dejaste de pagar un préstamo en 2012, pero el banco siguió reportando que le debías hasta 2015, entonces significa que esa deuda desaparecerá del reporte hasta 2021.

¿Es verdad que después de cierto tiempo las deudas desaparecen del Buró de Crédito?

Dependiendo del monto es la temporalidad que se mantiene ese registro:

• Deudas menores o iguales a 25 UDIS (145 pesos) se eliminan después de un año.

• Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS (145 a 2 mil 917 pesos) se eliminan después de dos años.

• Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS (2 mil 917 a 5 mil 835 pesos) se eliminan después de cuatro años.

• Deudas mayores a 1000 UDIS (5 mil 835 pesos) se eliminan después de seis años, siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS (2 millones 334 mil 063 pesos), el crédito no se encuentre en proceso judicial o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Nuevamente, recuerda que el tiempo de eliminación comienza a partir de que fueron reportados como vencidos o la última vez que el otorgante actualizó información sobre ellos.

Por supuesto que si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Lo mejor es ponerte al corriente para que se refleje en el buró y demostrar que sí estás cumpliendo con tus pagos.

¿Cómo hacer reclamaciones al buró?

Tanto el Buró de Crédito como Círculo de Crédito te permiten presentar reclamaciones, para lo que debes tener tus comprobantes de pago y ponerte en contacto con la institución.

¿Qué es el score de crédito?

Además de tu historial, debes saber que todos tenemos unscore de crédito que es un puntaje o calificación que se calcula tomando en cuenta datos relevantes sobre tu comportamiento como:

• Cuántos créditos has solicitado

• Número de cuentas que tienes activas

• Si te has atrasado en los pagos o si has sido buen pagador.

• Cuál es tu capacidad de pago y de deuda.

• Quebrantos, es decir, las veces que has dejado de pagar.

• Finiquitos, o si liquidaste la deuda con un descuento por medio de algún trato.

Esta cifra estima el riesgo de incumplimiento que asume un otorgante al concederte un financiamiento.

El score de crédito es un puntaje o calificación que te clasifica como mal, regular o buen pagador.



¿Cómo funciona el puntaje del score?

Este puntaje puede ir de 300 a 850 puntos, y mientras más alto sea, mejor para ti, ya que eso significa que eres una persona en la que las entidades pueden confiar porque sí vas a pagar puntualmente. En caso contrario, si tu score es muy bajo, seguro te afectará cuando te veas en la necesidad de adquirir un financiamiento, ya que implica que has tenido un mal comportamiento con tus créditos anteriores y representas un riesgo.

• Si tu calificación es de 300 a 550 significa que es baja y necesita mejorar.

• Si tu calificación es de 550 a 650 significa que es regular y tu comportamiento es intermitente.

• Si tu calificación es de 650 a 700 significa que es buena y ya estás por encima del promedio.

• Si tu calificación es de 700 a 850 significa que eres un excelente pagador y estás dentro del 25 por ciento de la población con el score crediticio más alto.



¿Cómo puedo mejorar mi Score crediticio?

• Mejora en la puntualidad de tus pagos y de preferencia no pagues sólo el mínimo, hacerlo una o dos veces está bien, pero no lo tomes como una costumbre.

• Si te atrasaste, asegúrate de poner al corriente tus pagos tan pronto como puedas y continúa así, pagando puntualmente en las fechas establecidas.

• Ponte en contacto con tus acreedores si tienes problemas para pagar, algunos de ellos pueden ofrecerte un esquema de pagos que te permitirá modificar tu plan de pagos para no afectar tu historial crediticio.

• Mantén bajo control el monto de deuda en tus créditos

• Cuando en tu historial crediticio tienes un número importante de cuentas nuevas abiertas en un corto tiempo, podrías afectar tu puntuación.



¿Qué es una quita?

La “quita” es un convenio entre el prestamista (banco, financiera, etc.) y quien lo recibe, a través del cual el deudor se compromete a pagar un porcentaje de su deuda y el acreedor, a renunciar sobre el resto del capital que prestó.

Si pagué mis deudas con quita de intereses y me dieron las cartas finiquito, ¿cuánto voy a durar en el buró y qué registro queda?

Si decides liquidar por medio de una quita, debes estar consciente que esta situación quedará registrada en tu Reporte de Crédito Especial con la leyenda 97, que significa “cuenta con deuda parcial o total sin recuperar” y eso se traducirá en una mala nota en tu historial.

Existen distintas claves dependiendo de la condición en que se da la quita. No es lo mismo un cliente que se acerca a negociar, que un cliente que se niega a pagar hasta que el banco le hace una propuesta. Si negocias por tu iniciativa la clave es LC, si negocias por iniciativa de la institución es LG. No obstante, aunque la clave sea distinta, la lectura que tengan las instituciones que otorgan créditos no va a ser muy diferente en uno u otro caso, pues a fin de cuentas el deudor no cumplió con sus obligaciones.

Al liquidar con una quita, tu registro se elimina hasta después de 6 años.

¿Qué pasa si una reparadora de crédito me ayuda a liquidar mis deudas, qué registro queda en mi historial crediticio?

Las personas que recurren a una reparadora de crédito tienen un atraso en el pago de sus adeudos, por lo que ya tienen una calificación negativa en el buró, pero te ayudan a liquidar tus deudas y, si así lo quieres, después a obtener un crédito que te ayude a generar mejor historial crediticio.

