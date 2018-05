Comercio exterior, el tema olvidado del segundo debate

Ciudad de México

Aun cuando el comercio exterior era uno de los temas centrales que debían discutirse durante el segundo debate presidencial, los candidatos a la Presidencia de México no pusieron sobre la mesa ninguna propuesta concreta en este tema y se limitaron a manifestarse a favor de los acuerdos comerciales.

En el arranque del debate los candidatos debían responder a la pregunta ¿cuáles serán las acciones concretas para reorientar la exportación mexicana a fin de reducir el impacto económico por la dependencia al TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del Norte)?.

Fortalecer mercado interno: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, consideró que se debe aprovechar la relación con Estados Unidos, aunque no dijo cómo y se limitó a decir que está de acuerdo con la continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo", dijo sin dar mayores detalles o propuestas.

Más adelante insistió en su discurso de fortalecer el mercado interno y la autosuficiencia alimenticia. "Yo creo que se debe de fortalecer la economía nacional, el mercado interno, que tenemos que rescatar el campo del abandono en que se encuentra, ser autosuficientes en alimentos, no apostar también a la compra de las gasolinas en el extranjero".

Replantear relación con EU: Anaya

Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente se limitó a decir que es necesario replantear la relación con Estados Unidos y diversificar las exportaciones mexicanas, algo que se ha declarado mucho en la presente administración, pero tampoco hizo propuestas concretas.

"Por un lado, por supuesto diversificar, pero por el otro, tenemos que replantear la relación con Estados Unidos, no perdamos de vista que el 80 por ciento de nuestras exportaciones son a Estados Unidos", esbozó Anaya, para luego enfocarse en la polémica visita a Los Pinos de Donald Trump, la que calificó de un "error histórico inaceptable".

Posteriormente se limitó a decir que "México hace mucho por Estados Unidos y, es cierto, México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país".

Tenemos que ver otros países: 'El Bronco'

Por su parte el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', dijo que México tiene que ver hacia otras partes en materia de comercio, pero también abogó por fortalecer el mercado interno.

"Tenemos que ver hacia otras partes, fuera de Estados Unidos. Nosotros tenemos que trabajar mucho en Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica, sobre todo, y hacer el Tratado de Libre Comercio entre los mismos mexicanos, norte de México, sur de México, y eso va a potenciar mucho las cosas que los mexicanos quieren de nosotros", dijo.

Más adelante insistió en que va a trabajar para que Donald Trump entienda "y los negociadores americanos también entiendan, que tenemos cartas diferentes al tratado original. Yo tengo un equipo trabajando en eso y creo que hay alternativas no solamente en el Tratado de Libre Comercio, tenemos que ver también otros países, otras mercados".

Ningún acuerdo que no esté basado en el respeto: Meade

Antes de responder esta misma pregunta, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, habló de las declaraciones ofensivas que reiteradamente hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México.

"Tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y las vamos a aprovechar, pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto; el Presidente Trump hace cuatro días nos volvió a insultar, y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad corre peligro. En mi Gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo, de ningún tipo, en ningún tema, que no esté basado en el respeto", dijo.

Posteriormente destacó la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), "un acuerdo comercial muy grande que nos permite venderle a la tercera región más importante del mundo, que es donde está Japón y donde está Australia", y lamentó que Morena votara en contra del acuerdo en el Senado.

"Una secta votó en contra de esto en el Senado, la de MORENA o no sabe o no quiere que progresemos", sentenció.

Guerras comerciales

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a enfrentar una guerra comercial con Estados Unidos, en caso de que al llegar a la Presidencia cumpliera su propuesta de dejar de importar maíz estadunidense, López Obrador afirmó que no habrá ninguna pugna de este tipo durante su mandato.

"No va a haber guerra comercial, vamos a entendernos, vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump, ¿cómo? Autoridad y con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos; entonces, vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos; eso te lo puedo garantizar".

