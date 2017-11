Combatir la pobreza, el inicio de una comunidad sostenible

Ciudad de México

Cuando se habla de viviendas sustentables uno de los primeros conceptos que se oye es el cuidado del medio ambiente, pero expertos de la organización Techo y de Cemex coinciden en que esa solo es una de las características que componen el desarrollo de una comunidad sostenible, pues la pobreza y desigualdad deben abordarse de igual manera.

“La vivienda es la parte central de una comunidad y conlleva no solo ciudades que sean amigables con el medio ambiente, sino también que sean educadoras y democráticas. La vivienda es el espacio social para que se desarrollen las personas y los beneficios que implica vivir en esas comunidades deben de ser para todos”, señaló Enrique Cano, director Social de la organización civil Techo.

Esa asociación se concentra en propiciar el desarrollo sostenible en asentamientos irregulares, porque esos espacios “son la mayor muestra de la desigualdad que existe en México; suele suceder que están a la vuelta de un consorcio o de un centro comercial, pero no están integrados a la comunidad porque no tienen servicios, transporte, educación, salud, etcétera. Además, las viviendas no son adecuadas. La parte de la construcción es por la que somos más conocidos, pero nuestros proyectos también incluyen reforzamiento educativo y de empleo”, destacó Cano.

TAREA DE TODOS

El directivo de Techo opinó que el problema de los asentamientos irregulares “es tarea de todos, ya que son reflejo de la desigualdad y la pobreza que afecta a más de 50 millones de mexicanos. Por eso la sociedad civil, los gobiernos o las empresas no pueden solucionar solos un problema de ese tamaño, debe ser afrontado en equipo, las propias comunidades deben ser los protagonistas de su desarrollo y los demás somos entes auxiliares”.

Cano subrayó que las empresas, desde sus programas de Responsabilidad Social (RS), son fundamentales para lograr un cambio; sin embargo, “tienen que empezar desde casa. La iniciativa privada (IP) debe iniciar porque sus trabajadores tengan salarios dignos, que sus derechos laborales sean respetados y, después de lograr eso, el siguiente paso ya es que se involucren en el desarrollo de la comunidad que la rodea. Cada compañía podrá tener un tema relacionado con su labor para ayudar y generar valor compartido”.

Cano subrayó que “la IP es nuestra aliada principal, 80 por ciento de los ingresos de Techo en México proviene de las empresas. Su participación es fundamental, porque no solo colaboran con recursos, sino también con voluntariado corporativo. Gracias al apoyo de esas empresas estamos en más de 40 comunidades de seis estados”.

Una de las firmas que contribuyen en la generación de comunidades sostenibles es Cemex, pero con proyectos que integran a todos los actores. “No es que nosotros llegamos a transformar, sino que trabajamos en conjunto con las comunidades aledañas a nuestra operación, sumamos actores que ayuden a cumplir la misión y que sean ellos mismos autogestores de su desarrollo sostenible”, explicó Martha Herrera, directora de Responsabilidad Social de la cementera.

Herrera coincide con Cano en que para lograr desarrollo es importante la coordinación entre la IP, ciudadanos, academia, gobiernos y organizaciones civiles.

“Una comunidad de este tipo es aquella en la que todos los actores se involucran y dentro de su alcance promueven el desarrollo sostenible. Los gobiernos deben ser mas proactivos y contribuir en la promoción de políticas públicas, las comunidades deben ser sus propios gestores, la academia debe actuar compartiendo conocimientos. Por su parte, las empresas ayudan con lo que mejor saben hacer, que es su propio negocio poniéndolo al servicio de esa comunidad y estar atentas a las expectativas de la gente para generar modelos innovadores y sostenibles, además de que las organizaciones civiles son clave, ya que saben realmente cómo se lleva a cabo un proyecto en el sitio y a través de ellas que podemos replicar esos modelos”, destacó.

LA EXPERIENCIA

“En 25 años de trabajo relacionado a la industria de la construcción desarrollamos programas como Patrimonio hoy, Construye contigo, Estufas ecológicas y Cemex cerca de ti. Todos están enfocados en generar mayor valor a las comunidades que rodean nuestra industria”, agregó Herrera, que el año pasado fue galardonada con el Leading Women Award al ser elegida por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible como una de las 10 líderes del mundo en ese ámbito.

“La transformación integral de barrios es un proyecto único que estamos documentando de principio a fin con la intención de poder replicarlo en otros estados de la República. Trabajamos con un modelo integrado por un comité interdisciplinario donde academia, gobierno, sociedad civil y empresas trabajan a favor de una comunidad vulnerable en sentidos como violencia, educación, adicciones y pobreza”, destacó Herrera.

Para concluir, Enrique Cano reiteró que la fórmula para el desarrollo sostenible implica una suma de esfuerzos: “Se requiere de los recursos y experiencia de la IP, del conocimiento y el voluntariado de la academia y la sociedad civil, y también es importante que el gobierno, dentro de su alcance, implemente las políticas públicas adecuadas para integrar a esas familias a las comunidades y que ya no se imponga una sociedad de privilegios, sino una de derechos”.