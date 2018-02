Gasolineras del norte del país en la mira de la Cofece

Ciudad de México

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) vigila que no existan concentraciones indebidas en el mercado de gasolineras en el norte del país, luego de que en el último año ha observado el cambio de razón social en 13 por ciento de las estaciones de servicio en esa zona, debido a que grupos gasolineros nacionales y marcas extranjeras buscan hacer más grandes sus redes.

Al término de su participación en el foro Energy México 2018, la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, explicó que si bien la Ley de Competencia no prohíbe que las empresas fortalezcan su negocio, "si te haces de cierto número de estaciones de servicio y no es por número sino por monto de adquisiciones, llega un punto en que esa acumulación se tiene que notificar a la comisión para que grupos no generen concentraciones indebidas", señaló.

Palacios fijo que la Cofece está monitoreando esos cambios de razón social, porque si consideran que ya hay grupos que comienzan a tener demasiada concentración se actuará en consecuencia.

"Cómo la venta de gasolina es una industria logística, si uno cuenta con una red de estaciones de servicio lo que genera son economías de escala, que permite comprar y transportar gasolina de modo más económico al comprar por volumen".

"Los mercados de gasolinas son mercados locales, no hay peligro si las tienes en Chiapas, Tijuana y otra en Veracruz, pero si eres el dueño de todas las estaciones de servicio en la Ciudad de México, probablemente si tengas poder", explicó.

MCM