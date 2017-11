Autos con alta tensión

El rumbo de la industria automotriz en el mundo apuesta por una movilidad eléctrica con iniciativas mucho más audaces y de alta tecnología, y nuestro país se lanza a la competencia. Muchos factores habían limitado la entrada masiva de motores eléctricos: la poca infraestructura vial, las escasas y mal utilizadas plazas de recarga, las carreteras federales no pensadas para la circulación de autos con motor eléctrico, la nula confianza del mexicano ante lo novedoso e, incluso, la evidente poca familiarización hacia esta clase de vehículos, motores y baterías reciclables, y, quizás, el más implacable sea el elevado costo de dicha tecnología, para la mayoría inalcanzable.

Sin embargo, hay quien se arriesga a conseguir la tan anhelada movilidad verde con empresas millonarias que lo apuestan todo. Uno de ellos es Jorge Martínez Ramos, quien junto a otros inversionistas creó Motores Limpios, S.A.P.I de C.V., a partir de la Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos (Copemsa), para dar vida a Zacua, la primera marca mexicana de autos eléctricos.

Su propuesta inicial viene con dos vehículos biplaza de nombre M2 y M3 con los cuales se busca una importante reducción de la contaminación en nuestras megaciudades por medio de nuevas tecnologías para la movilidad con base en la energía eléctrica. Con ambos conceptos buscan también crear conciencia; instaurar la cultura en México de una movilidad urbana más limpia; motivar a las autoridades a generar mayores incentivos, mejores políticas públicas y apoyo para la adquisición de tecnologías de vanguardia, así como convertirse en los primeros mexicanos en competir con grandes marcas ya consolidadas.

Al momento de su lanzamiento, el concepto causó polémica por no tratarse de autos realmente “mexicanos”; aunque en el sentido estricto nadie los ha llamado de tal forma, se habla de una empresa mexicana de autos eléctricos globalizados, cuyo diseño y concepto fueron desarrollados por la firma francesa Chatenet, la ingeniería proviene del grupo vasco Dynamik Tecnological Alliance, algunas piezas son traídas de China y el ensamble se realiza en una planta de Puebla.

“Desde el lanzamiento de Zacua han pasado muchas cosas, lo más importante quizás sea la espléndida reacción de los consumidores, de las redes sociales y de los medios. Se generó un enorme interés por el auto y debo confesar con franqueza que yo tenía muchas inquietudes sobre la recepción que iba a tener la marca, porque vivimos en un país complejo con actitudes contrastantes y una cultura en la que a veces confiamos más en los que viene de fuera que en lo propio. No me gusta la palabra ‘malinchismo’ pero se da, y fue gratamente lo contrario. Pienso que se debió a que nuestra marca llegó en coincidencia con un estado de ánimo generalizado de la gente por ver hacia adentro”, dice Jorge Martínez en entrevista para Milenio.

Curiosamente muchas ventas de Zacua se han ejecutado hasta ahora de manera online y la meta de vender, en el primer año, 100 unidades a un precio base de 460,000 pesos está a punto de lograrse.

“Para mantener atractivos nuestros precios no podemos tener canales de distribución tradicionales y vamos a paso lento, pero firme, lo cual también nos ha permitido tener un trato personalizado con nuestros clientes. Incluso, hay quien ya compró el auto sin haberlo visto y eso nos tiene muy entusiasmados. Hoy queremos avanzar al interior del país con eventos, con pláticas que lleven un enfoque distinto de lo industrial, lo académico y lo comercial. Esta primera etapa ya se cumplió en cuanto a ventas y apartados, y la entrega de los autos iniciará en noviembre en tandas de 12 y 24, que es la forma como traemos los módulos prearmados desde Francia. Nos desfasamos en el calendario porque cambiamos de planta y otras cuestiones administrativas, pero antes de que termine el año ya verán el vehículo en sus dos versiones circulando por las calles de la ciudad”. Se mantiene la idea de crecer la venta y llegar a 300 unidades en 2019.

El auto posee una estética divertida, deportiva y moderna. Su diseño es actual y propio para grandes recorridos, con un manejo ligero y cómodo. Cuenta con elementos de navegación e infoentretenimiento compatibles con la competencia, y ofrece una autonomía de 160 kilómetros.

Aunado a ello, los beneficios de adquirir un auto eléctrico se perciben desde el principio e impactan a largo plazo al requerir solo servicios de revisión bianuales; estar exentos de tenencia y verificación; no entrar en el programa “Hoy No Circula”; no generar emisiones de CO2 al no consumir combustibles fósiles; no utilizar líquidos de transmisión, de enfriamiento ni aceites, e, incluso, contar con incentivos hacendarios que se están discutiendo actualmente en las Cámaras.





Lo legal y comecial

La preocupación del sector se inclina a la incertidumbre que genera la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, amén de la posición del gobierno a incentivar este nuevo tipo de tecnologías, pues se habla mucho del tema pero no se llega a resoluciones concretas. ¿Cuál es la postura de Jorge Martínez frente a esa problemática?.

“Debo mencionar que nos genera bastante inquietud e incertidumbre la revisión del TLCAN, especialmente en la categoría de la industria automotriz y el reciente desliz cambiario, ya que varios de los componentes del M2 y del M3 vienen del extranjero y ello nos está obligando a hacer un esfuerzo enorme por mantener el precio con el que arrancamos. Evidentemente no estamos seguros de poderlo conservar así, puesto que no conocemos cuál será el desenlace de los acuerdos, pero por lo pronto no ha cambiado y habremos de revisarlo a partir de los resultados, pero ojo, lo haremos de la misma forma en que lo harán las demás armadoras”, señala Martínez.

“Del gobierno hemos recibido incentivos en cuanto al reclutamiento de empleados, becas de capacitación y, aunque este gobierno sí se ha preocupado por el tema, se ha quedado en palabras la intención de un futuro sustentable, pero hay que darle tiempo al tiempo”.

0.02% de las ventas totales de vehículos en México corresponde a eléctricos.



La propuesta está en la mesa de discusión y se sabe que el Congreso trabaja en algunas iniciativas sobre transporte eléctrico. Hay indicios de que se pretenden crear algunas políticas públicas que fomenten la venta masiva de autos eléctricos que ahora ostenta 0.02% de las ventas totales de vehículos en México, según se dijo en el Foro “Sustentabilidad, Movilidad Urbana y Eléctrica”, organizado por las marcas alemanas BMW y Siemens; así como cambiar la tasa de impuestos de los vehículos eléctricos y la deducibilidad, e, incluso, mejorar la red de recarga en el país.

Es una discusión lógica y coherente que surge a partir de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre un 23% de muertes en el mundo relacionadas con la contaminación del medio ambiente o los informes de la OCDE que registran que las muertes prematuras en el mundo a causa de la contaminación atmosférica, que fueron 2,933,000 en 2010, se van a duplicar o incluso a triplicar para 2060 si se mantienen las tendencias actuales. Y también nacen de la necesidad de un México con mejores vías de comunicación; infraestructura, y usuarios conscientes y preparados para este tipo de conducción alterna y de bajo impacto.

“En esa ruta está el mundo, en crear ciudades inteligentes en todos los sentidos. Yo me he puesto a analizar a esos países a los que consideramos ‘superiores’ o ‘fuertes’ y he llegado a la conclusión de que esas entidades no tienen mejores leyes porque sean más avanzados, sino que son más avanzados porque tienen mejores leyes y cuerpos normativos que empujan las iniciativas y obtienen una sociedad más civilizada. Y no es un juego de palabras. Nuestro país tiene compromisos que cumplir y el tiempo pasa más rápido de lo que deseamos y hay cosas que se han quedado en letra muerta. Hay una Ley de Cambio Climático, compromisos del Nuevo Milenio, la Ley de la Transición Energética cuya meta es de 35% de generación eléctrica con energías limpias para 2024, y se deben tomar buenas decisiones para actuar con urgencia y rapidez y así entregar los mejores resultados. Para ello debemos trabajar de la mano los empresarios, la academia, el gobierno, las ONG”, concluye Martínez Ramos.

23% de las muertes en el mundo se relacionan con la contaminación del medio ambiente.



A Zacua le falta mucho camino por recorrer, y por ello no se desviarán recursos en inversiones de publicidad o showrooms, además del que tienen en la actualidad en la colonia Condesa en la CDMX, mismo que cambiará de sede.

Seguirán trabajando con un equipo pequeño de 14 miembros, entre ejecutivos y técnicos calificados; contarán con alianzas de bancos para el financiamiento del auto con tasas de interés preferenciales y créditos accesibles, y con aseguradoras especializadas en autos para crear planes únicos por la naturaleza del vehículo.





La contienda de los 100% eléctricos

Para estas marcas las posibilidades de venta en el mercado mexicano son amplias.

Nissan Leaf





Líder en ventas con 280,000 unidades en 49 países, incluyendo México donde ha colocado más de 250. Hoy en su totalidad renovado es el principal impulsor de Nissan Intelligent Mobility estrategia que apunta a la conducción autónoma. Incrementó su autonomía en un 40% para alcanzar un rango de 255 km con un motor de 147 hp.

Su tiempo de carga va de 8 a 16 horas según la toma.

Arranca en 499,900 pesos.



Renault Twizy





Es un biplaza eléctrico práctico y fácil de conducir. Cuenta con un cable auto-adaptativo que permite cargar la batería desde cualquier punto. Tiene una autonomía de 100 km y su batería de iones de litio se carga entre 3.5 y 7 horas dependiendo de la toma. Su garantía total es por 2 años o 50,000 km y el servicio de 3 años que brinda Renault Asistencia.

Viene en dos versiones de 312,700 a 317,700 pesos.



Chevrolet Bolt EV





Ofrece un rango de autonomía de 383 km por carga completa, posee una potencia de 200 hp, adaptador de carga ultra rápida (440V), OnStar® 4G LTE, sensores de monitoreo de conducción, cámara de visión trasera, 10 bolsas de aire, mantenimientos incluidos por tres años o 60,000 km y garantía de batería por ocho años o 160,000 km.

Su precio arranca desde 696,100 pesos.



e-Golf de Volkswagen





Uno de los autos más emblemáticos de la marca alemana llega en su versión eléctrica cero emisiones y cero ruido. Hay detalles en su exterior que hablan de un vehículo diferente: sus rines, la fascia, las luces LED y el logotipo e-Golf. Posee 134 hp y un rango de autonomía que alcanza los 250 kilómetros. Si se conecta a una estación o toma fija se recarga en 4 horas con 15 minutos.

Su precio aún no se conoce.