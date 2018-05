Problema de hardware causó falla de Citibanamex: CNBV

Un problema de hardware fue lo que ocasionó que ayer clientes de Citibanamex no pudieran hacer pagos, realizar retiros en cajeros automáticos o transferir dinero a otras cuentas, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"La intermitencia que hoy presentó #Citibanamex en sus servicios, correspondió, conforme a lo reportado por la institución a #CNBV, a un problema de hardware", escribió la comisión en Twitter.

La CNBV aclaró también que las fallas de Citibanamex son independientes a las registradas en días pasados en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

"Es importante señalar que este evento es independiente a los relacionados con #SPEI en días pasados".

Desde la mañana de ayer domingo usuarios en redes sociales reportaron las fallas.

Por tu culpa #Banamex me tuve que quedar a lavar los platos de donde desayuné..!! Y tooodo por que no paso mi tarjeta.!!! Y en cajero me dice que no tengo saldo disponible.!!! Que queé.!!!!???