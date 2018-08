Ciberataques no merman operaciones electrónicas

Miriam Ramírez

Los recientes ataques cibernéticos al sistema bancario mexicano no han restado dinamismo a las transacciones electrónicas, afirmó la firma de seguridad cibernética Todo1.



Según Nicolás Severino, vicepresidente de marketing y ventas de la firma, tras los acontecimientos existe una mayor necesidad de proteger al usuario corporativo, por lo que se requiere un entendimiento profundo del negocio del banco y de la operación de los canales digitales.



No obstante, aseguró que la expectativa para México en operaciones bancarias electrónicas es de crecimiento, por lo que en lo particular, su apuesta es abrir más oficinas y contratar más personal en los próximos dos años.



El modelo de negocio de la compañía está fundamentado en el número de usuarios que utilizan su plataforma.



La firma tiene más de 8 millones de usuarios activos en América Latina, donde México es punto central, dado que es uno de los mercados con mayor crecimiento junto a Argentina y Perú.



En México, Todo1 invierte para expandirse y fortalecer la presencia de ejecutivos senior que atiendan un segmento considerado atractivo en el mercado financiero.



Según Severino, el modelo de negocio de la compañía se enfoca en acompañar el proceso de digitalización del usuario.



Según la firma, del total de usuarios de servicios financieros, el porcentaje que está conectado a canales digitales en México es de 20 por ciento, mientras que en América Latina el promedio es de 38 por ciento.