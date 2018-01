Chrysler moverá producción de RAM de México a EU

Ciudad de México

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), informó este jueves que trasladará la producción de sus camionetas pickup Ram desde México a Michigan en 2020, una medida que la automotriz dijo fue habilitada "la aprobación de la reforma fiscal estadunidense" en diciembre.

El traslado desde Saltillo a Warren creará 2 mil 500 empleos y costará mil millones de dólares, dijo FCA. La planta mexicana será "reutilizada para producir futuros vehículos comerciales" para los mercados globales.

Estados Unidos y Canadá son los principales mercados para camionetas pickup de gran tamaño, las que son fabricadas principalmente en Estados Unidos por FCA, General Motors Co, Ford Motor Co, Toyota Motor Corp y Nissan Motor Co.

El presidente estadunidense, Donald Trump, ha amenazado con sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permite el libre flujo de bienes fabricados en Estados Unidos, Canadá y México a través de las fronteras de esas naciones.

Trump también ha criticado a las automotrices por trasladar empleos e inversiones en nuevas instalaciones de manufactura en México.

El presidente ejecutivo de FCA, Sergio Marchionne, dijo hace un año que la automotriz podría traspasar la producción de camiones pesados ​​desde México a Michigan, dependiendo del resultado de la legislación de reforma tributaria y las propuestas para desmantelar el TLCAN.

La FCA dijo también realizará un pago de bono especial de 2 mil dólares a aproximadamente 60 mil empleados que cobran por hora y trabajadores asalariados de la automotriz en Estados Unidos.





